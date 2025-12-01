Channeltrends  »  Novinky  »  Cisco ocenilo nejlepší české partnery, trofeje získali NTT či Soitron

Cisco ocenilo nejlepší české partnery, trofeje získali NTT či Soitron

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Cisco Partner Awards 2025
Autor: Cisco
Cisco Partner Awards je každoroční ocenění nejúspěšnějších lokálních partnerů společnosti Cisco ve vybraných kategoriích, které se v průběhu let přizpůsobují proměnám trhu informačních a komunikačních technologií v České republice.

Společnost Cisco na svých Partnerských dnech ocenila nejlepší tuzemské partnery za fiskální rok 2025, resp. za období od srpna 2024 do července 2025. Stejně jako loni se oceňovalo v pěti kategoriích, které však doznaly několika změn.

Partneři zaměřující se na privátní sektor byli nově rozděleni dvou kategorií – Enterprise a Commercial/SMB. Cisco také letos ocenilo „skokana roku“, tedy partnera s nejvyšším meziročním obchodním růstem.

Dvě zbylé kategorie zůstaly stejné, a to významná technologická inovace a nejlepší partner zaměřující se na veřejný sektor. Oceněným partnerům předali ceny osobně zástupci Cisco Systems Česká republika – Jan Elefant a Martin Doležel.

„Velmi si vážíme profesionality a inovativního přístupu, který naši partneři dlouhodobě prokazují,“ uvedl Martin Doležel, ředitel regionálního prodeje Cisco ČR pro Commercial, SMB a Channel. Letošní ocenění je poděkování těm, kteří v uplynulém roce mimořádně přispěli k rozvoji trhu i úspěchu našich zákazníků.“ 

Společnost Cisco letos ocenila partnery v těchto kategoriích:

Cisco Technical Innovation Partner FY2025 – NTT Czech Republic

Cisco Highest Growth Partner FY2025 – Collapo

Cisco Public Partner FY2025 – Simac Technik ČR

Cisco Enterprise Partner FY2025 – Rexonix

Cisco Commercial/SMB Partner FY2025 – Soitron

Zdroj: Cisco

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Evropa už utíká od amerických cloudů

El Capitan zůstává nejvýkonnějším počítačem světa

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Black Friday pod lupou: jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon?

Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu při bolesti beder

Proč přichází éra suverénních datových center?

Čelíme obřímu tlaku Facebooku a Googlu, říkají média

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

Změny v sociálním pojištění v roce 2026 v oblasti zaměstnávání

Osvědčený recept na linecké. Zásadní je správný poměr surovin

Kubík musel na mimotělní oběh hned po porodu

Legitimní weby jsou zneužívány k manipulaci prohlížečů

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

7 věcí, kterými si kazíte business na LinkedInu aneb nebojte se mlčet

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Česká televize chystá projekt Tak moment pro mladé

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?