Cisco ocenilo nejlepší české partnery, trofeje získali NTT či Soitron

Společnost Cisco na svých Partnerských dnech ocenila nejlepší tuzemské partnery za fiskální rok 2025, resp. za období od srpna 2024 do července 2025. Stejně jako loni se oceňovalo v pěti kategoriích, které však doznaly několika změn.
Partneři zaměřující se na privátní sektor byli nově rozděleni dvou kategorií – Enterprise a Commercial/SMB. Cisco také letos ocenilo „skokana roku“, tedy partnera s nejvyšším meziročním obchodním růstem.
Dvě zbylé kategorie zůstaly stejné, a to významná technologická inovace a nejlepší partner zaměřující se na veřejný sektor. Oceněným partnerům předali ceny osobně zástupci Cisco Systems Česká republika – Jan Elefant a Martin Doležel.
„Velmi si vážíme profesionality a inovativního přístupu, který naši partneři dlouhodobě prokazují,“ uvedl Martin Doležel, ředitel regionálního prodeje Cisco ČR pro Commercial, SMB a Channel. Letošní ocenění je poděkování těm, kteří v uplynulém roce mimořádně přispěli k rozvoji trhu i úspěchu našich zákazníků.“
Společnost Cisco letos ocenila partnery v těchto kategoriích:
Cisco Technical Innovation Partner FY2025 – NTT Czech Republic
Cisco Highest Growth Partner FY2025 – Collapo
Cisco Public Partner FY2025 – Simac Technik ČR
Cisco Enterprise Partner FY2025 – Rexonix
Cisco Commercial/SMB Partner FY2025 – Soitron
Zdroj: Cisco