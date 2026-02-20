Cisco po čtvrt století zásadně mění partnerský program, reflektuje důraz na AI

Po více než dvou dekádách společnost Cisco zásadním způsobem mění svůj partnerský program, jehož nová podoba byla navržena v přímé spolupráci s partnery. Zavádí nové specializace, benefity a zdroje, které pomohou partnerům Cisco plně využít technologické inovace a poskytovat větší hodnotu zákazníkům v éře umělé inteligence.
„Program Cisco 360 vnímáme jako příležitost k redefinici významu partnerství v éře umělé inteligence,“ říká Martin Doležel, ředitel pro Commercial & Partner Sales, Cisco Systems Česká republika.
„Jeho zásadním přínosem je nový způsob transparentního hodnocení partnerů v rámci konkrétních produktových portfolií, aby bylo jasně viditelné, v jakých oblastech vynikají a kde přinášejí zákazníkům nejvyšší přidanou hodnotu. Podpoříme rozvoj našich partnerů poskytováním užitečných nástrojů a školení a tím dáme celému partnerskému ekosystému nový, silnější impulz,“ dodává.
V hlavní roli partneři a umělá inteligence
Partnerský program Cisco 360 vychází z více než dvacetileté spolupráce s předními partnery v oboru. Partneři byli do tvorby programu zapojeni již v rané fázi projektu a Cisco průběžně vyhodnocovalo jejich zpětnou vazbu. Nový program posiluje spolupráci v rámci globálního partnerského ekosystému a umožňuje partnerům plně využít potenciál portfolia Cisco. Partnerům jsou k dispozici nové certifikace a specializace, které reflektují připravenost na éru umělé inteligence.
Aby Cisco zjednodušilo orientaci zákazníků ve výběru partnerů, nahrazuje dřívější kategorie partnerů (Gold, Premier a Select) pouze dvěma jasnými úrovněmi, a to partner Cisco (Cisco Partner) a preferovaný partner Cisco (Cisco Preferred Partner). Tato nová označení mohou partneři získat pro šest dílčích portfolií produktů a služeb Cisco jako je například bezpečnost, síťové technologie nebo Splunk. To pomůže jasně rozlišit a hodnotit odbornost partnerů v konkrétních oblastech.
Transparentní hodnocení a odměny díky Partner Value Index
Středobodem programu Cisco 360 je jednotný systém hodnocení Partner Value Index, který transparentně měří výsledky partnerů v konkrétních oblastech specializací (např. síťové technologie) a s rostoucím úspěchem jim odemyká výhody a bonusy. Vše zastřešuje jednotná platforma Partner Experience Platform, kde mají partneři přístup nejen ke školením, ale i k dalším nástrojům, díky nimž mohou sledovat svůj pokrok.
Nové specializace s důrazem na expertizu v oblasti AI
Od února 2026 mohou partneři úrovně Preferred Partners získat dvě nové specializace. „Secure AI Infrastructure“ a „Secure Networking“ jsou určeny pro ty, kdo poskytují komplexní řešení od návrhu až po průběžnou spolupráci se zákazníky pomocí integrovaného hardwaru, softwaru a služeb Cisco.
Součástí programu Cisco 360 jsou také nová školení, nástroje a demo prostředí:
- Cisco Partner Learning Journeys: vzdělávací kurzy pro technické a obchodní profesionály na všech úrovních založené na rolích.
- Cisco AI Assistant for Partners: zjednodušený přístup k vysoce kvalitnímu, vícejazyčnému obsahu a školením, dostupný také v Partner Experience Platform.
- Pokročilé demo prostředí dCloud: přizpůsobitelné virtuální laboratoře, které replikují skutečná zákaznická prostředí a umožňují preferovaným partnerům demonstrovat plné možnosti Cisco bez nutnosti fyzického vybavení.
- Cisco U. AI Skills Expansion: praktická školení v oblasti AI dovedností, analýzy dat a používání AI API pro navrhování pilotních projektů umělé inteligence.
- „Learn with Cisco“ se zcela novou certifikací Cisco AI Infrastructure Specialist v rámci certifikačního programu CCNP Data Center Certification, která pomáhá partnerům budovat a ověřovat dovednosti v oblasti infrastruktury datových center Cisco.
