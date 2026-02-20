Channeltrends  »  Novinky  »  Cisco po čtvrt století zásadně mění partnerský program, reflektuje důraz na AI

Cisco po čtvrt století zásadně mění partnerský program, reflektuje důraz na AI

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Strategie růstu podniků je hnacím motorem dosahování cílů. Růst podniku zlepšuje výkon, podporuje inovace, růst podniku sleduje úspěch a růst podniku buduje budoucnost. Zámek
Autor: Shutterstock
Nový program Cisco 360 je aktivní od 25. ledna 2026 ve více než 100 zemích světa, včetně České republiky. Součástí jsou nové vzdělávací kurzy, školení a další užitečné nástroje.

Po více než dvou dekádách společnost Cisco zásadním způsobem mění svůj partnerský program, jehož nová podoba byla navržena v přímé spolupráci s partnery. Zavádí nové specializace, benefity a zdroje, které pomohou partnerům Cisco plně využít technologické inovace a poskytovat větší hodnotu zákazníkům v éře umělé inteligence.

„Program Cisco 360 vnímáme jako příležitost k redefinici významu partnerství v éře umělé inteligence,“ říká Martin Doležel, ředitel pro Commercial & Partner Sales, Cisco Systems Česká republika.

Jeho zásadním přínosem je nový způsob transparentního hodnocení partnerů v rámci konkrétních produktových portfolií, aby bylo jasně viditelné, v jakých oblastech vynikají a kde přinášejí zákazníkům nejvyšší přidanou hodnotu. Podpoříme rozvoj našich partnerů poskytováním užitečných nástrojů a školení a tím dáme celému partnerskému ekosystému nový, silnější impulz,“ dodává.

V hlavní roli partneři a umělá inteligence

Partnerský program Cisco 360 vychází z více než dvacetileté spolupráce s předními partnery v oboru. Partneři byli do tvorby programu zapojeni již v rané fázi projektu a Cisco průběžně vyhodnocovalo jejich zpětnou vazbu. Nový program posiluje spolupráci v rámci globálního partnerského ekosystému a umožňuje partnerům plně využít potenciál portfolia Cisco. Partnerům jsou k dispozici nové certifikace a specializace, které reflektují připravenost na éru umělé inteligence.

Channeltrends Awards 2025 leaderboard

Aby Cisco zjednodušilo orientaci zákazníků ve výběru partnerů, nahrazuje dřívější kategorie partnerů (Gold, Premier a Select) pouze dvěma jasnými úrovněmi, a to partner Cisco (Cisco Partner) a preferovaný partner Cisco (Cisco Preferred Partner). Tato nová označení mohou partneři získat pro šest dílčích portfolií produktů a služeb Cisco jako je například bezpečnost, síťové technologie nebo Splunk. To pomůže jasně rozlišit a hodnotit odbornost partnerů v konkrétních oblastech.

Transparentní hodnocení a odměny díky Partner Value Index

Středobodem programu Cisco 360 je jednotný systém hodnocení Partner Value Index, který transparentně měří výsledky partnerů v konkrétních oblastech specializací (např. síťové technologie) a s rostoucím úspěchem jim odemyká výhody a bonusy. Vše zastřešuje jednotná platforma Partner Experience Platform, kde mají partneři přístup nejen ke školením, ale i k dalším nástrojům, díky nimž mohou sledovat svůj pokrok.

Nové specializace s důrazem na expertizu v oblasti AI 

Od února 2026 mohou partneři úrovně Preferred Partners získat dvě nové specializace. „Secure AI Infrastructure“ a „Secure Networking“ jsou určeny pro ty, kdo poskytují komplexní řešení od návrhu až po průběžnou spolupráci se zákazníky pomocí integrovaného hardwaru, softwaru a služeb Cisco.

Součástí programu Cisco 360 jsou také nová školení, nástroje a demo prostředí:

  • Cisco Partner Learning Journeys: vzdělávací kurzy pro technické a obchodní profesionály na všech úrovních založené na rolích.
  • Cisco AI Assistant for Partners: zjednodušený přístup k vysoce kvalitnímu, vícejazyčnému obsahu a školením, dostupný také v Partner Experience Platform.
  • Pokročilé demo prostředí dCloud: přizpůsobitelné virtuální laboratoře, které replikují skutečná zákaznická prostředí a umožňují preferovaným partnerům demonstrovat plné možnosti Cisco bez nutnosti fyzického vybavení.
  • Cisco U. AI Skills Expansion: praktická školení v oblasti AI dovedností, analýzy dat a používání AI API pro navrhování pilotních projektů umělé inteligence.
  • „Learn with Cisco“ se zcela novou certifikací Cisco AI Infrastructure Specialist v rámci certifikačního programu CCNP Data Center Certification, která pomáhá partnerům budovat a ověřovat dovednosti v oblasti infrastruktury datových center Cisco.

Zdroj: Cisco

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Drahé RAM máme i kvůli krachu posledního výrobce v Evropě

Počet nových pracovních míst prudce klesá

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je tu EET zas

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0