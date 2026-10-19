Channeltrends  »  Novinky

Cisco představilo AI modely Antares. Zadarmo najdou bezpečnostní chyby

redakce
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Podání ruky mezi člověkem a robotem ve výzkumné laboratoři, kteří společně usilují o úspěch - koncept technologických inovací, pokroku v oblasti strojového učení a partnerství s budoucí umělou inteligencí.
Autor: Shutterstock
Cisco uvedlo dva malé jazykové modely, které dokážou vyhledávat bezpečnostní zranitelnosti v rozsáhlých softwarových repozitářích. Antares-350M a Antares-1B jsou zdarma dostupné jako open-weight řešení a mohou běžet lokálně, takže citlivý zdrojový kód nemusí opustit infrastrukturu organizace.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Společnost Cisco představila rodinu malých jazykových modelů Antares, které se specializují na vyhledávání bezpečnostních zranitelností v rozsáhlých softwarových repozitářích. Modely Antares-350M a Antares-1B jsou zdarma dostupné jako open-weight řešení na platformě Hugging Face. Podle výrobce v přesnosti překonávají výrazně větší konkurenční modely a díky nižším hardwarovým nárokům mohou fungovat přímo v infrastruktuře zákazníka.

Lokální provoz znamená, že organizace nemusí kvůli analýze odesílat citlivý zdrojový kód do cloudových služeb. Technologie tak může být dostupnější také pro menší firmy, univerzity a veřejné instituce, které nemají rozpočet na nákladná AI řešení.

Modely hledají zranitelnosti napříč repozitářem

Antares vznikl jako nástroj pro bezpečnostní analytiky, kteří musí procházet rozsáhlé a často neznámé repozitáře, aby ověřili, zda se v nich skutečně nachází bezpečnostní chyba. Důležité indicie mohou být rozptýlené mezi mnoha soubory a jejich ruční prověřování je časově náročné.

Na základě popisu zranitelnosti model prohledává repozitář, vyhodnocuje nalezené indicie a postupně zužuje výběr na soubory, v nichž je chyba nejpravděpodobnější. Výsledkem je seřazený seznam podezřelých souborů doplněný záznamem postupu analýzy, který může bezpečnostní tým zpětně ověřit.

Za vývojem stojí výzkum týmu Cisco Foundation AI. Ten podle společnosti ukázal, že i kompaktní modely se mohou naučit prohledávat rozsáhlé datové zdroje, vyhodnocovat vlastní postup a v případě potřeby měnit strategii hledání.

Vlastní benchmark pro testování modelů

Pro hodnocení nového přístupu Cisco vytvořilo vlastní test Vulnerability Localization Benchmark s 500 úlohami. Prověřuje schopnost orientovat se v neznámém repozitáři a rozpoznávat vzorce typické pro různé kategorie zranitelností.

Na rozdíl od dosavadních testů se zaměřuje také na lokalizaci chyby na základě popisu hrozby, bezpečnostního upozornění nebo kategorie zranitelnosti. Cisco uvádí, že stávající benchmarky pro tento typ úloh nebyly dostatečné.

Cisco rozvíjí bezpečnostní využití AI

Antares je součástí širšího úsilí Cisco o zodpovědné a měřitelné využití umělé inteligence v kybernetické bezpečnosti. V rámci projektu Foundry Security Spec společnost představila modelově nezávislý plán pro budování agentních systémů, které vyhodnocují bezpečnost s jasně definovanými rolemi a ověřitelnými výstupy. V projektu CodeGuard se pak podílí na tvorbě pravidel a dovedností pro AI agenty určené k bezpečnějšímu vývoji softwaru.

Cisco je také jedním ze zakládajících partnerů projektu Glasswing společnosti Anthropic. Ten od dubna 2026 využívá model Claude Mythos k odhalování zranitelností v kritickém softwaru ještě předtím, než je mohou zneužít útočníci. Cisco přístup k modelu využívá k proaktivnímu prověřování vlastních i open-source systémů.

Nextcloud školení

Zdarma na Hugging Face

Modely Antares-350M a Antares-1B jsou již nyní zdarma dostupné na platformě Hugging Face. Cisco je nabízí jako nástroj, který má zpřístupnit AI podporu při bezpečnostní analýze zdrojového kódu i organizacím, jež nemohou investovat do rozsáhlé infrastruktury nebo placených cloudových služeb.

Zdroj: Cisco

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů