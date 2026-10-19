Cisco představilo AI modely Antares. Zadarmo najdou bezpečnostní chyby

Společnost Cisco představila rodinu malých jazykových modelů Antares, které se specializují na vyhledávání bezpečnostních zranitelností v rozsáhlých softwarových repozitářích. Modely Antares-350M a Antares-1B jsou zdarma dostupné jako open-weight řešení na platformě Hugging Face. Podle výrobce v přesnosti překonávají výrazně větší konkurenční modely a díky nižším hardwarovým nárokům mohou fungovat přímo v infrastruktuře zákazníka.
Lokální provoz znamená, že organizace nemusí kvůli analýze odesílat citlivý zdrojový kód do cloudových služeb. Technologie tak může být dostupnější také pro menší firmy, univerzity a veřejné instituce, které nemají rozpočet na nákladná AI řešení.
Modely hledají zranitelnosti napříč repozitářem
Antares vznikl jako nástroj pro bezpečnostní analytiky, kteří musí procházet rozsáhlé a často neznámé repozitáře, aby ověřili, zda se v nich skutečně nachází bezpečnostní chyba. Důležité indicie mohou být rozptýlené mezi mnoha soubory a jejich ruční prověřování je časově náročné.
Na základě popisu zranitelnosti model prohledává repozitář, vyhodnocuje nalezené indicie a postupně zužuje výběr na soubory, v nichž je chyba nejpravděpodobnější. Výsledkem je seřazený seznam podezřelých souborů doplněný záznamem postupu analýzy, který může bezpečnostní tým zpětně ověřit.
Za vývojem stojí výzkum týmu Cisco Foundation AI. Ten podle společnosti ukázal, že i kompaktní modely se mohou naučit prohledávat rozsáhlé datové zdroje, vyhodnocovat vlastní postup a v případě potřeby měnit strategii hledání.
Vlastní benchmark pro testování modelů
Pro hodnocení nového přístupu Cisco vytvořilo vlastní test Vulnerability Localization Benchmark s 500 úlohami. Prověřuje schopnost orientovat se v neznámém repozitáři a rozpoznávat vzorce typické pro různé kategorie zranitelností.
Na rozdíl od dosavadních testů se zaměřuje také na lokalizaci chyby na základě popisu hrozby, bezpečnostního upozornění nebo kategorie zranitelnosti. Cisco uvádí, že stávající benchmarky pro tento typ úloh nebyly dostatečné.
Cisco rozvíjí bezpečnostní využití AI
Antares je součástí širšího úsilí Cisco o zodpovědné a měřitelné využití umělé inteligence v kybernetické bezpečnosti. V rámci projektu Foundry Security Spec společnost představila modelově nezávislý plán pro budování agentních systémů, které vyhodnocují bezpečnost s jasně definovanými rolemi a ověřitelnými výstupy. V projektu CodeGuard se pak podílí na tvorbě pravidel a dovedností pro AI agenty určené k bezpečnějšímu vývoji softwaru.
Cisco je také jedním ze zakládajících partnerů projektu Glasswing společnosti Anthropic. Ten od dubna 2026 využívá model Claude Mythos k odhalování zranitelností v kritickém softwaru ještě předtím, než je mohou zneužít útočníci. Cisco přístup k modelu využívá k proaktivnímu prověřování vlastních i open-source systémů.
Zdarma na Hugging Face
Modely Antares-350M a Antares-1B jsou již nyní zdarma dostupné na platformě Hugging Face. Cisco je nabízí jako nástroj, který má zpřístupnit AI podporu při bezpečnostní analýze zdrojového kódu i organizacím, jež nemohou investovat do rozsáhlé infrastruktury nebo placených cloudových služeb.
Zdroj: Cisco