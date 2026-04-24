Claude bude mít infrastrukturu v Evropě, Anthropic a Amazon rozšiřují spolupráci

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Týmová práce podnikatelů spolupracuje a kombinuje jednotlivé součástky
Autor: Shutterstock
Anthropic si zajistil dodávky až 5 gigawattů čipů Trainium od Amazonu. Spolupráce zahrnuje rozšíření infrastruktury kromě Evropy i v Asii.

Společnosti Amazon a Anthropic oznámily výrazné prohloubení strategické spolupráce v oblasti umělé inteligence. Anthropic se zavázal v průběhu příštích deseti let investovat více než 100 miliard dolarů do technologií AWS, včetně současných i budoucích generací čipů Trainium – vlastních AI procesorů Amazonu – a desítek milionů jader Graviton (CPU procesorů Amazonu).

V rámci dohody si Anthropic zajistí až 5 gigawattů výpočetního výkonu pro trénování a provoz svých pokročilých AI modelů, včetně významné kapacity Trainium3, která má být spuštěna ještě letos. Spolupráce zahrnuje také rozšíření inferenční infrastruktury v Asii a Evropě, aby lépe pokryla rostoucí mezinárodní zákaznickou základnu Claude.

Amazon zároveň oznámil investici ve výši 5 miliard dolarů do Anthropic s možností vložit dalších až 20 miliard dolarů v budoucnu, vázaných na dosažení konkrétních obchodních milníků. To navazuje na předchozí investici Amazonu do Anthropic ve výši 8 miliard dolarů.

Konzole Claude Platform přímo v účtu

Společně byl spuštěn Project Rainier – jeden z největších výpočetních AI clusterů na světě, postavený z téměř půl milionu čipů Trainium2. V době spuštění šlo o největší AI výpočetní cluster na světě. Anthropic jej aktivně využívá k trénování a nasazování modelů Claude pro zákazníky po celém světě.

Zákazníci AWS nyní získají také přímý přístup k nativní konzoli Claude Platform přímo ze svého účtu AWS, bez nutnosti uzavírat další smlouvy nebo spravovat samostatné přihlašovací údaje. Řešení se integruje se stávajícími mechanismy řízení přístupu a monitorování AWS.

Naše vlastní AI čipy nabízejí vysoký výkon při výrazně nižších nákladech, což se odráží v obrovském zájmu zákazníků," řekl Andy Jassy, generální ředitel Amazonu. „Závazek Anthropic provozovat své velké jazykové modely na AWS Trainium po příští desetiletí odráží pokrok, kterého jsme společně dosáhli v oblasti vlastních čipů."

Naši uživatelé nám říkají, že Claude se stává stále nezbytnějším nástrojem jejich každodenní práce a my musíme budovat infrastrukturu, která udrží krok s rychle rostoucí poptávkou," dodal Dario Amodei, generální ředitel a spoluzakladatel Anthropic. „Spolupráce s Amazonem nám umožní pokračovat ve výzkumu AI a zároveň dodávat Claude našim zákazníkům, včetně více než 100 000 firem budujících na AWS."

Zdroj: AWS

Zuzana Peroutková Bičíková

