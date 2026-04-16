ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje datacentrum a kapacitu pro provoz

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Moderní datové centrum s řadami serverových racků, modře podsvícených, a digitální obrazovkou zobrazující 3D model mozku s nápisem „AI", symbolizující pokročilou umělou inteligenci a výpočetní infrastrukturu.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
ČMIS rozšiřuje technologické zázemí tak, aby bylo připravené na další rozvoj služeb a postupné zaplnění kapacity v průběhu roku 2026.

Společnost ČMIS pokračuje v rozšiřování své infrastruktury a uvádí do provozu nový sál v datacentru TTC2. Tímto krokem a systematicky reaguje na zvyšující se nároky klientů na výkon, stabilitu a dostupnost služeb. Nový sál je v první fázi připraven na provoz 28 racků s celkovým příkonem 180 kW, vytížen je nyní zhruba z poloviny.

Součástí projektu je také posílení konektivity na 200 Gb/s a nasazení nové generace síťových prvků, které vytvářejí dostatečnou kapacitní rezervu pro další rozvoj. To znamená potenciál zdvojnásobení kapacity datacentra.

„Nové kapacity máme již nyní obsazené z 50 %,“ říká Václav Svátek, zakladatel a generální ředitel ČMIS. „Naši klienti dlouhodobě rostou a s tím rostou i nároky na jejich IT. Systémy musí být výkonnější, dostupné bez výpadků a provozně spolehlivé. Rozšíření datacentra je proto logický krok, jak jim dát prostředí, které zvládne dnešní provoz a zároveň je připravené na další roky.“

Dlouhodobý trend posiluje poptávka po AI

Zaplnění nové kapacity je plánováno postupně, s výhledem na průběh roku 2026, v návaznosti na reálnou poptávku klientů. Ti požadují spolehlivý a bezpečný provoz. „V ČMIS zajišťujeme provoz kritické infrastruktury a splňujeme tak přísné požadavky na bezpečnost, a to v souladu se směrnicemi NIS2 a DORA,“ vysvětluje Václav Svátek.

„Zároveň nabízíme produkční i testovací prostředí pro nejrůznější systémy, aplikace i trénink AI. V poslední době jsme například poskytli klientům čtyři grafické akcelerátory NVIDIA Tesla H200 s pamětí 141 GB,“ doplňuje.

ČMIS plánuje kapacity infrastruktury s předstihem. Firma tím reaguje především na potřeby zákazníků, kteří provozují e-commerce platformy, ERP systémy, logistická řešení a další kritické aplikace. Rozšíření zároveň navazuje na dosavadní investice ČMIS do modernizace infrastruktury, pravidelné obměny hardwaru, automatizace provozu a posilování technického zázemí.

Zdroj: ČMIS 

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Mohlo by vás zajímat

Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů je absurdní

Další pokuta za švarcsystém, tentokrát pro kadeřnice

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

Nejrychleji rostoucí technologická firma regionu je „AI generated“

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě, lidé mluví o výsměchu

Češi zbožňují digitální platby, v obchodech je využívá 85 % lidí

VZP pozve na screening přes mobil. Umožní i online objednání

Penzijko se možná opět změní. Ve hře je několik úprav

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky

Meta představuje nový AI model Muse Spark

Securitas ČR zažil rekordní rok, obrat přesáhl 2 miliardy

Jste nemocní a každý na vás kouká, popisuje pacientka s rakovinou

Přichází další regulace umělé inteligence z Evropské unie

ASUS v Česku odhalil ExpertBook Ultra pro ty nejnáročnější

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět