ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje datacentrum a kapacitu pro provoz

Společnost ČMIS pokračuje v rozšiřování své infrastruktury a uvádí do provozu nový sál v datacentru TTC2. Tímto krokem a systematicky reaguje na zvyšující se nároky klientů na výkon, stabilitu a dostupnost služeb. Nový sál je v první fázi připraven na provoz 28 racků s celkovým příkonem 180 kW, vytížen je nyní zhruba z poloviny.
Součástí projektu je také posílení konektivity na 200 Gb/s a nasazení nové generace síťových prvků, které vytvářejí dostatečnou kapacitní rezervu pro další rozvoj. To znamená potenciál zdvojnásobení kapacity datacentra.
„Nové kapacity máme již nyní obsazené z 50 %,“ říká Václav Svátek, zakladatel a generální ředitel ČMIS. „Naši klienti dlouhodobě rostou a s tím rostou i nároky na jejich IT. Systémy musí být výkonnější, dostupné bez výpadků a provozně spolehlivé. Rozšíření datacentra je proto logický krok, jak jim dát prostředí, které zvládne dnešní provoz a zároveň je připravené na další roky.“
Dlouhodobý trend posiluje poptávka po AI
Zaplnění nové kapacity je plánováno postupně, s výhledem na průběh roku 2026, v návaznosti na reálnou poptávku klientů. Ti požadují spolehlivý a bezpečný provoz. „V ČMIS zajišťujeme provoz kritické infrastruktury a splňujeme tak přísné požadavky na bezpečnost, a to v souladu se směrnicemi NIS2 a DORA,“ vysvětluje Václav Svátek.
„Zároveň nabízíme produkční i testovací prostředí pro nejrůznější systémy, aplikace i trénink AI. V poslední době jsme například poskytli klientům čtyři grafické akcelerátory NVIDIA Tesla H200 s pamětí 141 GB,“ doplňuje.
ČMIS plánuje kapacity infrastruktury s předstihem. Firma tím reaguje především na potřeby zákazníků, kteří provozují e-commerce platformy, ERP systémy, logistická řešení a další kritické aplikace. Rozšíření zároveň navazuje na dosavadní investice ČMIS do modernizace infrastruktury, pravidelné obměny hardwaru, automatizace provozu a posilování technického zázemí.
Zdroj: ČMIS