Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Co chceme od e-mailových AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Co chceme od e-mailových AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Nová e-mailová upozornění na notebooku, komunikační zpráva o připojení ke globálním dopisům na pracovišti.
Autor: Shutterstock
Aktuální dotazování odhalilo, že většina pracovníků tráví odpovídáním na rutinní poštu 30 až 60 minut denně.

Společnost GFI Software na základě dotazování mezi českými a slovenskými partnery a zákazníky zjistila, že e-mailoví asistenti postavení na umělé inteligenci mají potenciál významně zvýšit podnikovou efektivitu.

Z odpovědí vyplynulo, že 19 % respondentů tráví každý den odpovídáním na rutinní e-maily několik minut, 31 % dotázaných cca 30 minut, 39 % cca 1 hodinu a 11 % dotázaných 2 a více hodin.

Pokud by měli k dispozici osobního asistenta, 54 % respondentů by od něj uvítalo přípravu návrhů odpovědí, 44 % třídění pošty podle důležitosti, 42 % úsporu času na důležitou práci a 13 % automatické odeslání odpovědí bez kontroly.

Channeltrends Awards 2025 leaderboard

Takovému osobnímu asistentovi (skutečnému člověku) by byli ochotni zaplatit měsíčně až 10 000 Kč (70 % dotázaných), až 25 000 Kč (18 %) a až 40 000 Kč (12 %). Pokud by tímto asistentem byla technologie AI, pak 53 % by bylo ochotno zaplatit měsíčně do 1 000 Kč, 28 % do 3 000 Kč a 2 % i více. Žádný poplatek za tuto službu by nechtělo platit 17 % dotázaných.

Zdroj: GFI Software

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Privátní značky se někdy nevyplatí. Nejvíce se dá ušetřit na drogerii

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

Máslo bude levné až do podzimu

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

AI jako soudce – zákon na prvním místě

EET není český výmysl. Zjistěte, kde za účtenku můžete vyhrát auto

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

České firmy pod náletem kyberútoků. Počet vzrostl o pětinu

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování