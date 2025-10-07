Co ovládlo podzimní Klub integrátorů? Nerozbitné a voděodolné monitory Ernitec

Do sídla české EET Group v Horních Počernicích mohli po celý den přijíždět integrátoři z celé republiky a osobně si prohlédnout novinky od desítky privátních značek, které EET vlastní nebo je exkluzivně zastupuje. Největší zájem byl právě o monitory Ernitec pro venkovní i vnitřní využití. Cenově jsou totiž výrazně výhodnější oproti konkurenci a lze si objednat i samostatný jeden kus, což například u většiny renomovaných výrobců nejde. Ernitec je vyrábí v mnoha úhlopříčkách od 32“ až do 98“ a umístit je lze nejen ve venkovních prostorách, ale také třeba ve vnitřních bazénech jako informační tabule, protože speciální řada je odolná proti chlorované vodě. Na Klubu integrátorů byly k vidění tři kategorie těchto monitorů: outdoorové, digital signage s jediným kabelem pro napájení i vedení signálu a malé dotykové tablety.
Jeden síťový kabel pro napájení i signál
„Na českém trhu jsme s těmito monitory obsloužili několik zákazníků. Jejich výhoda je v tom, že jsou antivandal, tedy prakticky nerozbitné, outdoorová kategorie dosahuje jasu až 3000 nitů a má široké uplatnění,“ říká Jan Bartoš, Managing Director české a slovenské pobočky EET Group. Další specialitou je jednokabelové připojení u kategorie monitorů pro security. „Jedním kabelem je monitor napájený a zároveň se jím vede video signál, což si klienti také pochvalují,“ vysvětluje Bartoš. Během setkání Klubu integrátorů se o toto řešení zajímali provozovatelé sítě hotelů, kteří by menší monitory Ernitec, což je třetí samostatná kategorie, využili do hotelových výtahů jako informační tabule. V tomto případě by šlo o verzi s Wi-Fi připojením, která má integrovanou anténu a dotykovou obrazovku.
Středně velké a menší outdoorové monitory Ernitec jsou oblíbené u bezpečnostních agentur jako ideální nástroj pro monitoring střežených prostor, protože se dají použít jak v interiérech, tak exteriérech. Stejně jako ty velké využívají LED obrazovky a větší modely disponují rozlišením Ultra HD/4K, doba odezvy panelu je 5 ms. Přední část monitorů má odolnost proti vodě a prachu IP67, zadní IP65 a odolnost proti vandalismu v přední části IK10. Vydrží tedy i na dešti, v mrazu, na slunci a exponovaných místech. „Novinkou je kategorie s unikátním řešením digital signage, jež přenáší napájení i videosignál pouze po jednom síťovém kabelu a nabízí výrazné zjednodušení instalace i údržby,“ říká Jan Bartoš.
Klub integrátorů představil i nejnovější PTZ kamery Aver, které se používají pro video konference, ale například i ve zdravotnictví, a jsou hodně populární na veterinárních klinikách. Umožňují totiž přiblížit sledované místo, zvětšit ho a přispět tak k lepší orientaci chirurga při zdravotnickém zákroku. Kamery jsou fixní s dálkovým ovládáním a zoomem, ale některé lze dokonce vytáhnout z pevného umístění a používat je mobilně v perimetru, kam až to umožní jejich kabel. Zástupci Averu na akci předváděli tyto kamery v praxi a jejich obraz promítali na monitor.
Chytrý recepční a rezervační systém Loop 24
Zajímavou novinkou byly také chytré recepce od společnosti Loop 24, které představují kompletní řešení v jednom: dotykový monitor, na kterém se návštěva zapíše, identifikuje se prostřednictvím QR kódu zaslaného na mobilní telefon, který následně naskenuje na čtečce a tiskárna jí vytiskne lístek s kódem pro vstup a odchod z budovy. „Firma má díky tomu neustále přehled o tom, kdo se pohybuje po budově a je to důležité i z hlediska mimořádných situací kvůli evakuaci,“ říká Jan Bartoš. Vedle chytrých recepcí pak Loop 24 nabízí také tablety s rezervačním systémem pro zasedací místnosti, vhodný nejen pro firmy, ale konferenční centra a hotely. „Výhodou je komplexnost tohoto řešení a také jeho bezkonkurenční cena,“ konstatuje Jan Bartoš.
Důležitými doplňky ProAV techniky, které se objevily na v pořadí druhém Klubu integrátorů, byly profesionální držáky pro LED monitory a další zobrazovací techniku od společností B-Tech a Neomounts. Síťová řešení, kabeláž a rackové skříně představila společnost Lanview, strukturovanou kabeláž MicroConnect, inovativní kabelážní systémy do rackových skříní společnost Patchbox, moderní spotřební a lifestyle elektroniku společnost Sandberg a AV kabely, adaptéry a další audiovizuální komponenty společnost Vivolink. Zářijový Klub integrátorů v prostředí české pobočky EET Group navštívily desítky integrátorů z České republiky a Slovenka.
„Díky pozitivním ohlasům a celkovému úspěchu celé akce můžeme s potěšením oznámit, že Klub Integrátorů bude pokračovat i v příštím roce. Jsme přesvědčeni, že i další ročník přinese inspirativní setkání, cennou výměnu zkušeností a nové impulsy pro další spolupráci,“ zakončuje Jan Bartoš.
Reportáž připravil: Jan Potůček
O skupině EET Group
EET Group nenabízí svoje služby koncovým zákazníkům, specializuje se výhradně na B2B klienty a dodavatele firem pro profi IT řešení. Firma vznikla v roce 1997 na základech švédské společnosti EET Sweden, kdy ji převzal soukromý kapitálový fond z Velké Británie a sloučil ji s technologickými start-upy v Dánsku, Norsku a Finsku. Nový management poté zvolil dlouhodobou strategii transformace EET Group z vyloženě severského distributora IT řešení na celoevropského dodavatele, který působí prakticky v celé Evropské unii. Skupina postupně skoupila podobně zaměřené firmy na několika evropských trzích, během let 1998 až 2023 provedla celkem 52 akvizic a aktuálně dodává více než 30 tisícům zákazníků ročně.
Více informací o portfoliu a společnosti EET Česká republika naleznete na webu www.eetgroup.cz.