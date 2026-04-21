Bod pro Mironet, soud přiznal část nároku za policejní zásah před 26 lety

Obvodní soud pro Prahu 2 po více než 26 letech od policejního zásahu v sídle společnosti Mironet rozhodl, že firma prokázala část svého nároku na náhradu škody vůči Ministerstvu spravedlnosti. Podle rozsudku se jedná o dosud nejvyšší částku, kterou české soudy přiznaly za nesprávný úřední postup. Celková výše nároků včetně úroků a nákladů řízení přesahuje 1,5 miliardy korun.
Případ se vrací do roku 2000, kdy Policie ČR provedla v pobočkách Mironetu rozsáhlý zásah na základě trestního oznámení podaného právní kanceláří zastupující společnost Microsoft. Policie tehdy zabavila počítačové vybavení i firemní data. Trestní stíhání bylo v roce 2003 zastaveno s tím, že se majitel Mironetu Robert Novotný trestného činu nedopustil.
Mironet dlouhodobě tvrdí, že zásah zásadně ovlivnil jeho podnikání a způsobil výrazný pokles obratu i reputační škody. Firma uvádí, že před zásahem patřila mezi největší prodejce počítačů v Česku, zatímco po ukončení vyšetřování byla její pozice na trhu výrazně slabší. Znalci v řízení zkoumali ekonomický vývoj společnosti před a po zásahu a dospěli k závěru, že událost měla dlouhodobý dopad na její růst.
Část nároků byla v minulosti pravomocně vypořádána, například škoda na ochranné známce, za kterou Mironet obdržel 23,5 milionu korun. Aktuální rozsudek se týká především ušlého zisku. Nárok na snížení hodnoty podniku soud zamítl z důvodu promlčení, což Mironet napadá a podává odvolání. Podle firmy škoda vznikla až v roce 2008, kdy se objevili zájemci o koupi e‑shopu, a promlčecí lhůta proto nemohla začít běžet dříve.
Součástí veřejné debaty je také otázka případné odpovědnosti společnosti Microsoft. Mironet uvádí, že podnět k zásahu vycházel z nepravdivých informací, a vyzývá stát, aby škodu po Microsoftu vymáhal. Ministerstvo spravedlnosti však argumentuje, že odpovědnost státu za škodu způsobenou trestním stíháním je objektivní a odpovědnost oznamovatele by bylo možné dovodit pouze v případě prokázaného křivého obvinění.
Ministerstvo se podle Mironetu odmítá seznámit s právním memorandem, které tuto možnost popisuje. Firma proto zveřejnila část materiálů z policejního spisu, které podle ní podporují její tvrzení. Spor tak pokračuje a bude se jím zabývat odvolací soud.
Zdroj: Mironet