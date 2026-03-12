Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Další stinná stránka AI. Do pěti let razantně zvýší spotřebu elektřiny v Evropě

Další stinná stránka AI. Do pěti let razantně zvýší spotřebu elektřiny v Evropě

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Včera

Růst cen elektřiny na světovém trhu. Zelená energie v plném rozvoji.
Pokud bude rozvoj datacenter probíhat příliš živelně, může poptávka po elektřině vzrůst až na 145 TWh, upozorňuje Schneider Electric.

Rozvoj umělé inteligence může v příštích letech výrazně zvýšit spotřebu elektřiny v Evropě. Nová studie společnosti Schneider Electric ukazuje, že bez investic do energetické infrastruktury, lepšího řízení spotřeby a spolupráce mezi jednotlivými sektory může růst AI vytvářet tlak na energetické systémy a zpomalit inovace i ekonomický růst.

Studie AI & Energy in Europe z dílny Schneider Electric pracuje se čtyřmi možnými scénáři rozvoje datových center a regulace AI. Podle studie se může spotřeba elektřiny spojená s umělou inteligencí do roku 2030 výrazně lišit podle toho, jaký přístup Evropa zvolí.

Při omezeném rozvoji by mohla dosáhnout přibližně 45 TWh, při koordinovaném a udržitelném rozvoji kolem 90 TWh. Pokud by však růst probíhal bez dostatečné regulace a plánování, může poptávka po elektřině vzrůst až na 145 TWh. Další možností je kolísavý vývoj, kdy by se období energetických problémů střídala s postupným zlepšováním situace.

Hrozí nekoordinovaný Klondike

Schneider Electric zároveň zdůrazňuje, že evropské země začínají z velmi odlišných podmínek. Státy, které mají vysoký podíl nízkoemisní výroby elektřiny a flexibilní zdroje – například úložiště energie nebo regulovatelnou výrobu – mohou růst AI zvládnout s minimálním nárůstem emisí. V zemích, které jsou více závislé na fosilních palivech, však může rostoucí digitální poptávka emise zvyšovat, a to i při dodržování přísných standardů energetické účinnosti.

Studie zároveň ukazuje, že pro udržitelný rozvoj AI bude potřeba koordinovaný postup evropských zemí ve třech hlavních oblastech. První je rychlejší rozvoj energetické infrastruktury, včetně moderních a flexibilních elektrických sítí. Druhou je regulace, která dokáže reagovat na rychlý vývoj technologií a energetické poptávky. Třetí oblastí je rychlejší dekarbonizace energetiky, aby bylo možné rostoucí digitální infrastrukturu napájet nízkoemisní elektřinou.

„Evropa má jedinečnou příležitost stát se lídrem v oblasti udržitelného rozvoje umělé inteligence. V současnosti má méně než pět procent světové výpočetní infrastruktury, což je výrazně pod jejím podílem na globálním HDP,“ uvedl Laurent Bataille, viceprezident pro evropské operace ze společnosti Schneider Electric.

AIT26

„Pokud chceme plně využít potenciál AI a zároveň plnit klimatické cíle, musíme urychlit povolovací procesy, zjednodušit připojování k síti a pokračovat v investicích do bezuhlíkové výroby elektřiny. Elektřina je páteří digitální budoucnosti Evropy. Pokud ji budeme správně řídit, můžeme uspět v digitální i energetické transformaci najednou,“ uzavřel.

Zdroj: Schneider Electric

