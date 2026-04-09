Darko Lopotar šéfuje Schneider Electric v Česku a na Slovensku

Do čela společnosti Schneider Electric pro Českou republiku a Slovensko přichází od 1. dubna 2026 Darko Lopotar. Jeho hlavním úkolem je posílení značky na českém a slovenském trhu jako technologického partnera pro energie. Zaměří se mimo jiné na podporu obchodu a rozvoj partnerské sítě.
Darko Lopotar přichází do role generálního ředitele Schneider Electric pro ČR a SR z pozice viceprezidenta pro region střední a východní Evropy zodpovědného za energetické produkty. Na pozici střídá Pavla Bezuckého, který po více než třech letech ve funkci odchází za novou profesní výzvou.
Jeho hlavním úkolem bude navázat na dosavadní rozvoj společnosti v České republice a na Slovensku, posilovat postavení Schneider Electric v oblasti digitalizace energetiky, automatizace a udržitelných řešení a dále rozvíjet spolupráci se zákazníky i partnery.
„Těším se na spolupráci s týmy v České republice a na Slovensku. Oba trhy mají silnou průmyslovou tradici a velký potenciál pro inovace v oblasti digitalizace a energetické účinnosti,“ uvedl k jmenování Darko Lopotar, nový generální ředitel Schneider Electric pro Českou republiku a Slovensko.
Darko Lopotar působí ve společnosti Schneider Electric více než 26 let. Během této doby zastával řadu vedoucích pozic v oblasti obchodu, marketingu i generálního managementu. Působil mimo jiné jako generální ředitel pro Chorvatsko, Slovinsko a Bosnu a Hercegovinu a zastával viceprezidentské role napříč několika divizemi v rámci regionu jihovýchodní Evropy.
Zdroj: Schneider Electric