Dell Technologies ocenil své top partnery, bodovali distributoři TD Synnex či SWS

Společnost Dell Technologies na závěr konference Dell Technologies Forum v rámci Partner Summitu udělila ocenění Partner Awards 2025. Top lokálním partnerem roku se stala společnost Data Force, která získala také ocenění Excellence in Server Solution Sales. Kromě toho společnost Dell Technologies rozdala dalších devět ocenění.
„Čeští partneři obecně vynikají technickou odborností, schopností rychle škálovat řešení na míru, osobním přístupem a silným důrazem na servis po implementaci. Zřetelný je také posun v oblasti AI: od praktické digitalizace procesů až po datovou analytiku, která přináší konkrétní byznysové výsledky,“ uvedl pro Channeltrends Milan Hrabovský, regional channel sales manager v Dell Technologies.
„Partneři jsou srdcem našeho růstu. Letos jasně vidíme kombinaci technické vyspělosti, osobního přístupu a schopnosti rychle doručovat inovace, které zákazníkům přináší měřitelnou hodnotu. Gratuluji všem oceněným a děkuji za jejich dlouhodobou důvěru a spolupráci,“ doplnil Milan Hrabovský, který také programem při udílení cen provázel.
Vítězové Dell Technologies Partner Awards 2025
• Top Partner of the Czech Republic: Data Force
• Excellence in Distribution – Client Solutions: SWS
• Excellence in Distribution – Infrastructure Solutions: TD SYNNEX Czech
• Excellence in Client Solution Sales: dspot
• Excellence in Server Solution Sales: Data Force
• Excellence in Storage Solution Sales Sales: Rexonix
• Excellence in AI: MPS Friends
• Excellence in AI: DATERA
• Excellence in Acquisition: Aricoma Systems
• Rising Star: CDC DATA
• Personal Achievement: Tomáš Blažek
Zdroj: Dell Technologies