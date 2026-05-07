Channeltrends  »  Názory & Analýzy

Kyberbezpečnost nastražuje falešné pastičky: toto jsou technologie klamu

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Zamyšleně vypadající zloděj se skrytou tváří, který používá notebook v tlumeně osvětlené místnosti, což naznačuje nelegální kybernetickou činnost.
Autor: Shutterstock
Kyberútoky rostou v průmyslovém měřítku a prevence už nestačí, upozorňuje Comguard. Tzv. deception technologie vrací do hry aktivní obranu, kdy falešné systémy odhalí útočníka v okamžiku, kdy začne zkoumat infrastrukturu. Firmám tak dávají čas i zásadní náskok.

Kyberútoky dnes probíhají v průmyslovém měřítku. Podle společnosti Cloudflare bylo jen v roce 2025 zaznamenáno 47,1 milionu DDoS útoků, což představuje meziroční nárůst o 121 %. To firmy nutí změnit přístup k IT bezpečnosti.

Otázkou už není, zda se někdo pokusí firemní infrastrukturu napadnout, ale spíš to, kdy se některý z pokusů podaří. A právě tato realita vrací do popředí technologii, která byla ještě před několika lety spíše specializovaným nástrojem bezpečnostních týmů: deception technology, tedy technologie klamu.

Co dělat ve chvíli, kdy prevence selže

Kyberbezpečnost byla dlouho postavena hlavně na prevenci: firewall, antivir, ochrana identity nebo sandboxing měly útočníkovi zabránit dostat se do sítě. V praxi ale bezpečnostní týmy stále častěji řeší situace, kdy útočník některou z vrstev obrany obejde.

Coffee Break: Firmy by měly preventivně analyzovat vlastní zranitelnosti, radí Ondřej Šťáhlavský z Fortinetu Přečtěte si také:

Coffee Break: Firmy by měly preventivně analyzovat vlastní zranitelnosti, radí Ondřej Šťáhlavský z Fortinetu

Právě v této fázi přichází ke slovu technologie klamu. „Funguje tak, že organizace do své infrastruktury umisťují falešné systémy, služby nebo přístupové údaje, které vypadají jako legitimní součást prostředí. Jakmile se jich útočník dotkne, bezpečnostní tým získá okamžitý signál, že se v síti děje něco podezřelého,“ vysvětluje Martin Votava, obchodní ředitel společnosti Comguard.

Výhodou je zde především nízká míra falešných poplachů. Pokud někdo komunikuje s neexistujícím serverem nebo přihlašovacími údaji, které ve skutečnosti nikdo nepoužívá, je naprosto jisté, že jde o aktivitu útočníka.

Útočníci mají čas – a využívají ho

Moderní kyberútoky často probíhají ve více fázích. Po prvotním průniku následuje průzkum infrastruktury, hledání citlivých dat nebo pokusy o laterální pohyb mezi systémy. Útočník se tak může v prostředí pohybovat relativně nenápadně, než přistoupí k samotnému útoku – například nasazení ransomwaru nebo exfiltraci dat.

Právě zde mohou deception technologie sehrát klíčovou roli. Útočník narazí na falešný systém nebo účet, který vypadá autenticky, ale ve skutečnosti slouží jako past. Bezpečnostní tým tak získá nejen včasné varování, ale také možnost sledovat další kroky útočníka,“ upřesňuje Martin Votava.

Devadesát procent útoků začíná slabým heslem, říká Jakub Souček z Esetu
Devadesát procent útoků začíná slabým heslem, říká Jakub Souček z Esetu
0:00/

Technologie klamu jako součást SOC

V moderních bezpečnostních architekturách dnes deception technologie obvykle fungují jako součást širšího bezpečnostního ekosystému. Signály z těchto systémů se integrují do nástrojů bezpečnostního monitoringu a bezpečnostních operačních center (SOC), kde se kombinují s dalšími zdroji – například logy, síťovou analýzou nebo behaviorální detekcí. Tento přístup umožňuje nejen rychle odhalit incident, ale také pochopit techniky, které útočníci používají.

Příkladem používané deception technologie je Labyrinth, s níž pracují v Comguardu. „Umožňuje nasadit technologii klamu jako součást širší bezpečnostní strategie. V kombinaci s dalšími nástroji v SOC stacku mohou organizace získat nejen rychlé upozornění na přítomnost útočníka, ale také detailní přehled o jeho aktivitách,“ popisuje Votava.

TOP100

Zájem o deception technologie roste. „Pozorujeme nárůst o 167 procent za poslední rok. Nejde o trend, ale reakci na proměnu kybernetických hrozeb. V prostředí, kde útočníci využívají automatizaci a stále sofistikovanější nástroje, může být schopnost je rychle odhalit a zpomalit jedním z klíčových faktorů obrany,“ uzavírá Martin Votava ze společnosti Comguard.

Zdroj: Comguard

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Edge drží v paměti hesla v čitelné podobě, mohou uniknout

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Dobírka je jako smažák. Bude mít fanoušky, ale hospodu nezachrání

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

I po skoro deseti letech je známá kritická chyba ve Windows stále nebezpečná. EternalBlue Exploit otevírá dveře do vašich počítačů

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla

Podle Mikuláše musíte být trochu naivní, abyste měnili svět. Poznejte jeho příběh

Ovladač Steam Controller je venku, hned se vyprodal

Operátoři nedostanou peníze za přechod na DVB-T2

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

Chrome tajně stahuje do počítače model pro AI

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?

DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném

Hackeři napadli oblíbený open-source nástroj pro práci se strojovým učením

České bankomaty v praxi. Poplatek, špatný kurz nebo obojí