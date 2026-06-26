Domino efekt astronomických cen. Kvůli pamětím zdraží cloud, AI i další služby

Cena RAM pamětí a SSD disků vystřelila v posledních měsících vzhůru, a to zejména kvůli enormní poptávce po AI čipech, které si pro sebe zabírají značné výrobní kapacity. Protože se situace nelepší, lze očekávat další zdražení cloudových poskytovatelů i koncových produktů, jako například Claude či ChatGPT. A to o 30–60 % procent.
„U vyšších kapacit, tedy zhruba od 64 GB, je cenový skok v absolutních číslech drastický. Nacházíme se v situaci, kdy je cena RAM pamětí aktuálně až desetkrát vyšší než před rokem a v krátkodobém horizontu očekáváme další růst. Firmám ani koncovým zákazníkům se dnes nevyplatí tento hardware vůbec kupovat. To se musí zákonitě propsat do zvýšení cen velkých poskytovatelů,“ popisuje Václav Svátek, generální ředitel ČMIS.
Nvidia a Microsoft nasmlouvaly u Micronu a Samsungu 80 % veškeré produkce nejpokročilejších DDR5 na dva roky dopředu.
Zdražování je podle odborníků již znát například u spotřebitelské elektroniky. V některých případech dokonce vyjde levněji koupit celý počítač s potřebnou RAM místo samotného komponentu.
Gartner Semiconductor Forecast předpokládá, že segment pamětí s vysokou hustotou (64GB čipy a výše) poroste cenově o 25 % rychleji než spotřební segment kvůli nulovým skladovým zásobám. TrendForce Enterprise Report pak upozorňuje na to, že společnosti Nvidia a Microsoft nasmlouvaly u Micronu a Samsungu 80 % veškeré produkce nejpokročilejších DDR5 na dva roky dopředu.
„Je otázka, jak dlouho to celé bude trvat, již nyní ale nedostatek výrazně omezuje růst byznysu. Ve ČMIS jsme zásobeni zhruba na rok, pak už by se nedostatek mohl projevit u zákazníků v podobě zdražení služeb. Očekávám proto v blízké době migraci firem od velkých cloudových poskytovatelů, jako je Amazon, Google a Microsoft, k lokálním cloudovým poskytovatelům,“ dodává Václav Svátek.
Souběh tří událostí vystřelil ceny vzhůru
ČMIS konstatuje, že na zdražování cen pamětí se podepsal souběh hned několika významných událostí. Obří poptávka po HBM (High Bandwidth Memory) pro AI farmy velkých společností, jako OpenAI a Google, odčerpala výrobní kapacity běžných RAM o více než 40 %.
Dále výrobci jako Micron, Samsung a SK Hynix drasticky omezili linky pro DDR4, starší paměti jsou proto nyní paradoxně dražší než DDR5. V prosinci loňského roku Micron šokoval trh zrušením značky Crucial, aby se mohl plně soustředit na AI segment, což vyvolalo paniku a výprodej zásob.
„U kapacit 128 GB a 256 GB, které se běžně používají v serverech datacenter, je nárůst ceny nejdrastičtější, protože využívají čipy s nejvyšší hustotou, které jsou v roce 2026 téměř výhradně alokovány pro serverová řešení a trénování LLM modelů,“ uzavírá Václav Svátek.
Zdroj: ČMIS