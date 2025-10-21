DPD a GLS si v Česku vzájemně zpřístupňují sítě svých výdejních boxů

Společnosti DPD, součást největší evropské sítě balíkové přepravy Geopost, a GLS se společně domluvili na vzájemném sdílení svých sítí zhruba 2 100 výdejních boxů v České republice.
Pro příjemce se v doručovacím procesu nic nemění. Při výběru konkrétního boxu se jim v mapě zobrazí nejen DPD Pickup Boxy, ale nově i GLS Boxy a další boxy společností, které DPD umožnily doručovat do vlastní sítě již v minulosti jako jsou AlzaBoxy, One Box by Allegro nebo OX Point boxy.
Díky systému, který DPD interně vyvinulo, může zákazník tyto boxy využívat stejným způsobem bez ohledu na provozovatele (značku). Celá DPD síť výdejních míst Pickup a boxů po celém Česku zahrnuje už více než 14 000 možností k vyzvednutí balíčku.
„Vzájemné otevření sítě boxů DPD a GLS potvrzuje náš současný přístup k samoobslužným boxům a dotýká se i tolik diskutovaného tématu vizuálního smogu v ulicích Česka,“ vysvětluje Miloš Malaník, generální ředitel DPD v České republice a regionální manažer CEE.
Nový trend ve sdílení
DPD podle Malaníka vidí příležitost ve sdílení výdejních boxů mezi jednotlivými přepravními společnostmi, spíše než v jejich masivní výstavbě. Jedním z dalších důvodů je i vytíženost boxů.
„Podle našich dat jsou nedostačující kapacity zejména sezónně a nárazově, např. během Vánoc nebo nákupních akcí e-shopů. Po zbytek roku nemusí být všechny kapacity souvisle vytíženy. Sdílení boxů může být jedním z řešení této situace,” upřesňuje generální ředitel českého DPD.
„Boxy se staly jednoznačně nejoblíbenějším způsobem vyzvednutí zásilky. Přes rychlý rozvoj jejich počtu napříč trhem ale jejich kapacita pořád často nestačí, proto budeme vlastní síť dále významně rozšiřovat,“ říká ředitel GLS v České republice Petr Pěcha.
„Zároveň ale nemá smysl, aby v některých místech stálo 5 i více boxů různých společností. Proto jsme se rozhodli, že naši síť, která je již 3. největší v České republice, budeme sdílet i s dalšími společnostmi,“ doplnil s tím, že GLS plánuje pokračovat v postupném zpřístupňování sítě jiným dopravcům.
