DPD má největší síť boxů, díky sdílené infrastruktuře jich je v ČR přes 10 tisíc

Společnost DPD, součást evropské balíkové sítě Geopost, podle svých slov překročila v Česku hranici 10 000 výdejních boxů, do kterých si mohou zákazníci nechat doručovat a vyzvedávat z nich své zásilky. Vedle vlastních DPD Pickup Boxů síť zahrnuje také partnerské boxy – AlzaBoxy, Z-BOXy, One Boxy by Allegro, GLS Boxy či OX Point Boxy.
Zákazníci dnes stále častěji preferují doručení mimo domov. Podle nejnovějšího průzkumu E-shopper Barometer do boxů či výdejních míst v Česku putuje 76 % balíčků pro pravidelné zákazníky e-shopů. DPD na tento trend reaguje nejen rozšiřováním vlastní sítě, ale také silnou spoluprací s dalšími provozovateli boxů.
„Překročení hranice 10 000 boxů je pro nás významným milníkem. Ukazuje, že budoucnost doručování nespočívá pouze ve výstavbě nových boxů, ale i v chytrém využívání stávající infrastruktury. Naším cílem je nabídnout zákazníkům co nejširší výběr míst pro doručení, které jim zajistí maximální flexibilitu přesně podle jejich potřeb,“ říká Miloš Malaník, ředitel DPD.
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DPD uvádí, že patří mezi průkopníky sdílené sítě v České republice. V posledních letech postupně začlenilo do své sítě boxy dalších provozovatelů a naopak své boxy do vybraných sítí partnerů.
Sdílení infrastruktury podle přepravce přináší výhody nejen zákazníkům, ale také městům a životnímu prostředí. Místo budování několika konkurenčních boxů vedle sebe mohou dopravci využívat již existující síť, což přispívá k efektivnějšímu plánování kurýrních tras.
Zmíněných více než 10 000 boxů je součástí největší české sítě více než 16 000 výdejních míst DPD Pickup, která zahrnuje také dalších 6 500 kamenných výdejen po celé České republice a více než 150 000 výdejních míst a boxů po celé Evropě. Díky jediné integraci mohou e-shopy nabídnout svým zákazníkům jednu z nejširších sítí výdejních míst a boxů v Evropě.
Zdroj: DPD