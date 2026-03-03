Channeltrends  »  Novinky  »  DPD přepravila přes 50 milionů balíků a je jedničkou v síti výdejních míst a boxů

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Autor: DPD
Síť přepravce v tuzemsku aktuálně čítá na 15 tisíc míst. Ze zahraničních zemí Češi nejčastěji objednávají z Číny, Německa a Polska.

Společnost DPD, součást evropské sítě Geopost, uzavřela rok 2025 s rekordními objemy – v Česku doručila téměř 52 milionů balíků a svou síť Pickup navýšila na více než 15 000 výdejních míst a boxů.

Jedním z hlavních milníků bylo podle přepravce zásadní rozšíření sítě výdejních míst a boxů Pickup. Ta meziročně narostla o 112 % a přesáhla hranici 15 000 lokalit po celé České republice. DPD se tak podle svých dat stala největší sítí výdejních míst a boxů na českém trhu.

Společnost zároveň zaznamenala dvacetiprocentní nárůst počtu balíků doručených do zahraničí. Mezinárodní přeprava tak patřila mezi další oblasti, které v roce 2025 přispěly k celkovému růstu firmy.

Rok 2025 pro nás byl úspěšný ve více ohledech. Jedna věc jsou samotné objemy, ale druhá je široké pokrytí výdejními místy a boxy,“ komentuje Miloš Malaník, generální ředitel DPD v Česku.

„Aktuální pozice DPD jako české jedničky ve výdejních místech a boxech našim příjemcům přináší značnou flexibilitu při volbě místa doručení. Ta je po ceně obecně tím nejdůležitějším faktorem pro spotřebitele. K tomu se nám podařilo udržet i vysoký standard kvality doručení během celého roku včetně hektické vánoční sezóny […]. Aktuálně doručujeme více než 96 % zásilek do 24 hodin od převzetí a celková úspěšnost doručení je kolem 99 %,“ doplňuje.

Podle nejnovějšího průzkumu E-shopper Barometer 2025, který si DPD nechala zpracovat, Češi v loňském roce nejčastěji objednávali z Číny, a to v 53 % případů. Následovalo Německo s 36 % a Polsko s 27 %.

Data zároveň ukazují rostoucí vliv sociálních sítí na nákupní chování. Téměř polovina online nakupujících, konkrétně 49 %, realizovala nákup přímo přes alespoň jednu sociální síť. U generace Z to bylo dokonce 58 %. Sociální sítě jako zdroj inspirace využilo 74 % respondentů, přičemž u generace Z podíl dosáhl 93 %.

Zdroj: DPD

