DPD slaví milník, má nejvíc výdejních míst a boxů v České republice

Včera
Místo pro vyzvednutí zásilky, samoobslužné skříňky, osobní vyzvednutí zásilky ze skříňky
Autor: Shutterstock
Síť DPD Pickup se v průběhu roku 2025 rozrostla na více než 14 000 výdejních míst a boxů.

Společnost DPD, součást největší evropské sítě balíkové přepravy Geopost, oznámila, že během letoška zdvojnásobila svoji síť DPD Pickup na více než 14 tisíc výdejních míst a boxů a dle svých slov tak nabízí největší síť ze všech balíkových přepravních společností v Česku.

Konkrétně se jedná o více než 8 500 boxů a přes 5 500 výdejen. V rámci Evropy pak celá skupina Gepost provozuje jednu z největších celoevropských sítí složenou z více než 140 000 výdejních míst a boxů. E-shopům pak stačí integrovat pouze výdejní místa DPD a nakupující tak může automaticky vybírat z výdejních míst většiny přepravních společností v Česku.

Součástí sítě výdejních míst a boxů DPD Pickup se v roce 2025 staly OX Point boxy, boxy One By Allegro, Z-BOXy od Zásilkovny/Packety a také GLS Parcel Boxy. Doplnily tak stávající výdejní místa Pickup (výdejny a DPD Pickup Boxy) a již integrované AlzaBoxy, výdejny na pobočkách České pošty a Sazky.

Doručování na samoobslužná výdejní místa má přitom v tuzemsku velký úspěch. Z dat největšího evropského e-commerce průzkumu DPD (resp. Geopost), Geopost E-shopper Barometer 2025 vyplynulo, že do boxů si v Česku obvykle nechává doručovat 47 % lidí, na výdejní místa pak 52 %.

Channeltrends Awards

Usilovným a dlouhodobým budováním našich vlastních výdejních míst a boxů a tím, že jsme spojili síly s dalšími významnými partnery, se nám podařilo vytvořit největší síť v České republice, což je pro nás zásadním milníkem,“ uvedl Miloš Malaník, generální ředitel DPD v Česku. „Úspěšně tak následujeme naši mateřskou společnost Geopost, která je dlouhodobě jedním z evropských lídrů v oblasti výdejních míst.”

Velikost doručovací sítě doručovatelů v ČeskuAutor: DPD

Zdroj: DPD

