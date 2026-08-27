DRFG posiluje v Německu. Kupuje většinu firmy na výstavbu optických sítí

DRFG pokračuje v rozšiřování svého telekomunikačního byznysu v zahraničí. Prostřednictvím společnosti Suntel Group získává 80% podíl v německé inženýrské firmě GP-Projekte, která se specializuje na projektování, povolovací procesy a řízení výstavby optických sítí.
Akvizice má posílit postavení skupiny na německém trhu a zároveň rozšířit nabídku jejích služeb. Suntel Group se dosud zaměřovala především na výstavbu a údržbu telekomunikačních sítí, zejména v oblasti mobilní infrastruktury. Díky převzetí GP-Projekte získá silnější know-how také v segmentu optických sítí.
Německo se stává druhým klíčovým trhem
Pro Suntel Group jde také o významný krok z geografického hlediska. Vedle Švýcarska se nyní Německo stává druhým klíčovým zahraničním trhem společnosti. Skupina chce těžit z očekávaných investic do modernizace tamní digitální infrastruktury.
„GP-Projekte doplňuje naše zkušenosti s mobilními sítěmi o špičkové know-how v oblasti optické infrastruktury. Akvizice nám umožní nabídnout zákazníkům komplexnější služby a podpořit další růst na německém trhu,“ uvedl Roman Řezníček, akcionář DRFG Investment Group odpovědný za telekomunikační divizi.
Projekty po celém Německu
GP-Projekte je německá inženýrská společnost, která se zaměřuje na celý proces přípravy a realizace optických sítí. Její činnost zahrnuje projektování, vyřizování potřebných povolení i řízení samotné výstavby.
Firma realizuje projekty po celém Německu a v současnosti pracuje například na zakázkách v okolí Norimberku a Drážďan. Její projektové kapacity navíc doplňuje dceřiná společnost působící v Portugalsku. V roce 2025 dosáhla GP-Projekte tržeb 15 milionů eur a EBITDA zisku téměř 2 miliony eur.
Zakladatelé ve firmě zůstávají
Po dokončení transakce má ve společnosti pokračovat také její dosavadní vedení. Spoluzakladatel Hansjörg Pätz bude GP-Projekte nadále podporovat jako strategický konzultant, zatímco druhý ze spoluzakladatelů zůstane minoritním akcionářem.
Podle Pätze bylo při výběru strategického partnera důležité zejména to, že Suntel Group zná specifika oboru a chce navázat na zkušenosti současného týmu. Obě společnosti nyní očekávají, že spojení vytvoří prostor pro další růst na německém trhu.
Jeden partner pro mobilní i optické sítě
Pro Suntel Group má akvizice význam také z hlediska rozšíření celého řetězce poskytovaných služeb. Spojením obou firem chce skupina pokrýt projekci, povolovací procesy i samotnou výstavbu mobilních a optických sítí.
„Spojení nám umožní pokrýt celý řetězec od projektu a povolení až po výstavbu mobilních i optických sítí. Zákazníkům díky tomu nabídneme jednoho partnera pro technicky nejnáročnější infrastrukturní projekty,“ uvedl Slavomír Slanina, CEO Suntel Group.
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Tržby Suntel Group mají překročit 90 milionů eur
Akvizice GP-Projekte zapadá do dlouhodobé strategie DRFG budovat silnou evropskou skupinu zaměřenou na digitální infrastrukturu. Tržby Suntel Group mají v roce 2026 překročit 90 milionů eur.
DRFG Investment Group působí v oblasti nemovitostí, telekomunikací, finančních služeb a energetiky na osmi evropských trzích. V telekomunikačním segmentu se prostřednictvím Suntel Group zaměřuje především na výstavbu a údržbu sítí pro velké evropské operátory. Na Slovensku navíc vlastní páteřní optickou síť FibreNet.
Zdroj: DRFG