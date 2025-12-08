Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Češi během Black Friday utratili o polovinu víc peněz než obvykle

Češi během Black Friday utratili o polovinu víc peněz než obvykle

Zuzana Peroutková Bičíková
8. 12. 2025
Dárková krabička Black Friday se žlutým pozadím
Autor: Shutterstock
Podle dat Revolutu utratili přes 22 milionů eur a více nakupovali hlavně online, kde poprvé padla hranice poloviny všech plateb. Rostl nejen objem transakcí, ale i počet zákazníků a průměrná útrata na osobu.

České domácnosti letos během týdne kolem Black Friday opět utrácely více než loni. Vyplývá to z aktuálních dat společnosti Revolut, podle nichž Češi utratili přes 22 milionů eur, tedy přibližně 537 milionů korun.

Po očištění o růst počtu uživatelů jde podle odborníků o výrazné meziroční zvýšení nákupní aktivity, které dokládá především 22% růst útrat. Trend potvrzuje i celkový počet plateb – těch proběhlo o 18 % více než ve stejném období loňského roku.

Zvýšenou aktivitu během Black Friday potvrdil i samotný počet nakupujících. Ten byl podle Revolutu meziročně vyšší o 5 %. Do nákupů se tak zapojila širší skupina lidí, což naznačuje, že slevová akce už dávno není výsadou nejvášnivějších lovců výhodných nabídek, ale stává se pevnou součástí předvánočního nakupování u stále větší části populace.

E-commerce historicky nejsilnější

Tahounem růstu byl nepřekvapivě internet. Online útraty vzrostly meziročně o 27 %, tedy rychleji než nákupy v kamenných prodejnách, které si připsaly 18 %. Zásadní je ale především změna poměru mezi oběma kanály – zatímco loni tvořily platby na internetu necelou polovinu veškerých výdajů během Black Friday, letos poprvé převážily a dosáhly přesně 50 %. Elektronické nákupy tak mají v českém prostředí historicky nejsilnější pozici.

Ve srovnání s běžným listopadovým týdnem vzrostly celkové útraty o 19 %. Nejvýraznější rozdíl je patrný u online nákupů, kde byl objem plateb dokonce o 51 % vyšší než v běžném týdnu.

Naopak v kamenných obchodech lidé utratili o 2 % méně, což potvrzuje postupné přesouvání nákupního chování na internet. Výrazně se zvýšila i průměrná útrata na jednoho klienta – v týdnu Black Friday činila 104 eur (asi 2 515 Kč), tedy o 54 eur (zhruba 1 306 Kč) více než během obvyklého listopadu.

Alza, Lidl a další online matadoři

Revolut dále zjistil, že více než polovina plateb se odehrála na zahraničních e-shopech. Ty si meziročně polepšily o 18 %, zatímco domácí internetové obchody rostly ještě rychleji, a to o 27 %.

TP-LINK

K nejčastěji používaným online obchodníkům patřily podobně jako loni Alza, Apple, Amazon, Temu, Zalando, AliExpress a Rohlik.cz. V kamenném prostředí dominovaly potravinové řetězce Lidl, Albert a Kaufland.

Z pohledu celkového objemu plateb pak během Black Friday nejvíce uspěly Alza, Lidl, Amazon, Albert a Kaufland, což podle analytiků potvrzuje jejich silnou pozici v domácí maloobchodní scéně i schopnost oslovit české zákazníky napříč prodejními kanály.

Zdroj: Revolut

