Ecomail propojuje e-mail marketing s AI, asistovat budou Claude a ChatGPT

Společnost Ecomail představila novou AI funkcionalitu založenou na MCP serveru pro propojení s nástroji Claude a ChatGPT. Jako první český e-mail marketingový nástroj s tímto řešením chce marketérům a e-shopům usnadnit každodenní práci s daty, kampaněmi i kontakty.
Nová funkcionalita dává uživatelům Ecomailu možnost komunikovat se svým účtem prostřednictvím vybraných AI nástrojů. Ty se díky MCP (Model Context Protocol) propojí přímo s daty v e-mailingovém účtu. V každodenní marketingové praxi to znamená, že se uživatel může po propojení ptát přirozeným jazykem na konkrétní data, aniž by je musel ručně dohledávat v aplikaci nebo exportech.
Díky napojení má navíc přístup i k informacím, které nejsou přímo viditelné v samotné aplikaci, a může tak pro svůj e-mailing využívat širší datový kontext. MCP server je aktuálně dostupný zdarma v rámci tarifu, takže uživatel hradí pouze samotný AI nástroj či model. Ecomail aktuálně podporuje ChatGPT, Claude či Cursor.
„AI je pro někoho spíše inspirativní hračka, my jsme se ji ale rozhodli využít jako intuitivní rozhraní pro práci s daty a kampaněmi. Chceme, aby marketéři nemuseli kvůli každé odpovědi otevírat další tab, hledat správný report nebo exportovat data. Smyslem této novinky je zjednodušit práci s e-mailingem a ukotvit využívání AI jako součást každodenní praxe,“ říká Jan Tlapák, CEO a co-owner společnostiEcomail. Hlavní přínos podle něj spočívá v rychlejší cestě od uživatelovy otázky k praktické odpovědi.
AI není jen autopilot
Ecomail klade důraz také na kontrolu a bezpečnost propojení uživatelských účtů s umělou inteligencí. Napojení funguje přes autorizační protokol OAuth, takže uživatel AI nástroji nepředává své přihlašovací údaje a při propojení zároveň vidí, k jakým datům uděluje přístup.
Data navíc slouží jako kontext jednotlivých konverzací, takže AI zde nevystupuje jako autopilot, ale jako asistent pro práci s informacemi. Finální rozesílka kampaní tak nadále zůstává plně pod kontrolou uživatele v rozhraní Ecomailu.
„U AI nestačí jen rychlost a pohodlí. Stejně důležité je, aby měl uživatel kontrolu nad tím, k čemu nástroj přistupuje a jak s daty pracuje. Celé řešení jsme proto nastavili tak, aby bylo co nejpraktičtější, ale zároveň transparentní a bezpečné pro každodenní používání,“ říká Jan Tlapák.
„MCP pro nás není konečný bod, ale další krok v dlouhodobém rozvoji práce s AI. Už více než rok pracujeme na vlastním modelu, díky němuž budou uživatelé moci velkou část své práce nejen vyhodnocovat, ale i automatizovat přímo v aplikaci. První výstupy chceme nabídnout ještě před letošními prázdninami,“ uzavírá CEO Ecomailu.
