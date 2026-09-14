eD system rozšiřuje distribuci ESET. Jeho produkty nově nabídne i v Česku

Distributor eD system rozšiřuje spolupráci se společností ESET. Od září 2026 získává oficiální distribuci produktů ESET také pro Českou republiku a navazuje tak na dosavadní distribuční spolupráci na slovenském trhu.
eD system bude v Česku i na Slovensku distribuovat kompletní portfolio bezpečnostních řešení ESET. Nabídka je určena jak firemním zákazníkům, tak koncovým uživatelům.
Od ochrany zařízení po firemní sítě
Distribuční portfolio zahrnuje řešení pro ochranu koncových zařízení, firemních sítí i zabezpečení proti moderním kybernetickým hrozbám. ESET se ve svých produktech zaměřuje mimo jiné na ochranu před malwarem a ransomwarem.
Podle eD systemu již jeho obchodní tým absolvoval odborné školení se zástupci společnosti ESET. Distributor tak chce být připraven pomáhat zákazníkům nejen s výběrem konkrétního řešení, ale také s jejich požadavky v oblasti kybernetické bezpečnosti.
„Jsme rádi, že se nám podařilo rozšířit spolupráci s ESET také o český trh. ESET patří mezi významné značky v oblasti kybernetické bezpečnosti a díky kompletní distribuci můžeme našim zákazníkům nabídnout ještě širší možnosti ochrany jejich IT prostředí,“ uvedl Vít Różański, produktový manažer pro značku ESET.
Distribuce pro dva trhy
Rozšířením spolupráce získává eD system možnost poskytovat portfolio ESET prostřednictvím distribučního kanálu v České republice i na Slovensku. Firma tak doplňuje své stávající distribuční aktivity o další významnou bezpečnostní značku.
ESET patří mezi poskytovatele bezpečnostních řešení a jeho technologie využívají zákazníci po celém světě. Pro eD system představuje rozšíření distribučního portfolia také posílení nabídky v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Zdroj: eD system