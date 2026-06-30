Editorial: Červnový Channeltrends je tu aneb Bez inovací distributor nepřežije

Vážení čtenáři,
máme tu léto a s ním i letošní Resellerův průvodce, náš každoroční velký výlet do zákulisí české a slovenské distribuce. Ano, to je to číslo, které se vám nepodaří přečíst na jedno posezení a které se vám, věřím, bude dlouho povalovat na stole. A to myslím jako kompliment.
Letos jsme si opět dali opravdu záležet a přinášíme tak pestrou směs rozhovorů s lidmi, kteří skutečně tvoří lokální distribuci a channel byznys. Například Tomáš Vaník z TD Synnex v titulním rozhovoru čísla prozrazuje, proč distributoři potřebují k vlastnímu přežití inovace a proč je pro TDS zásadní kontrakt s Nvidia. Rozhovory jsou proložené novinkami od výrobců a můžu konstatovat, že v letošním prvním pololetí se skutečně urodilo.
V tradiční debatě u kulatého stolu jsme se zástupci tuzemských VAD rokovali o stavu distribuce s přidanou hodnotou, přičemž z diskuze vzešla minimálně pro mě jedna zajímavá věc – myšlenka podpory lokální produkce už není jen záležitostí bio stravy a slow fashion, ale přelévá se i do ICT. Uvidíme, kam nás tento evropský patriotismus dovede.
Na závěr mi dovolte jednu osobní poznámku. Říká se, že všechno jednou končí; a toto číslo je posledním Channeltrends, který vychází pod mým vedením. Změnu v šéfredaktorském křesle brzy ohlásíme oficiálně, můžu vás ale ujistit, že co bylo dobré, zůstane zachované, a kde byly mezery, dojde ke zlepšení. A vám, čtenářům, partnerům i spolupracovníkům, děkuji za osm let v této branži, která skutečně nikdy nespí.
Ale dost sentimentu. Před vámi je pořádně nabité číslo. Tak ho čtěte.
Krásné léto vám přeje
Zuzana Peroutková Bičíková, šéfredaktorka
Jak získat Channeltrends?
Zaujalo vás nové číslo? Navštivte naši on-line trafiku a po vybrání titulu Channeltrends si pohodlně zakupte libovolné číslo přímo od svého stolu. Časopis je také k dispozici v elektronické verzi zde.
Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopis. V tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.
Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.
Nejste ještě registrovaní na webu Channeltrends? Registrace vám umožní přístup k obsahu a službám pro resellery, mezi které patří pravidelný informační newsletter, nebo přístup do vyhledávače distributorů.
Podělte se s námi také o vaše náměty a tipy. Zajímá nás, co byste si chtěli přečíst a jaký máte na Channeltrends názor. Pište na channeltrends@iinfo.cz.