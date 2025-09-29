Channeltrends  »  Novinky  »  Editorial: Vychází nový Channeltrends aneb lidský přístup v digitální době

Editorial: Vychází nový Channeltrends aneb lidský přístup v digitální době

redakce
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Channeltrends 3/25
Autor: Channeltrends
V titulním rozhovoru zářijového vydání magazínu Channeltrends se Roman Ochodek, country manager společnosti Optoma pro Českou republiku a Slovensko, rozhovořil o vývoji produktové nabídky tradičního výrobce displejů.

Vážení čtenáři,

je po letních prázdninách a se zářím započal nejen nový školní rok, ale i nová obchodní sezóna. Podzim tradičně přináší nejen řadu konferencí a produktových novinek, ale také příležitost podívat se na aktuální stav trhu s větším nadhledem. Zjištění analytických společností navíc ukázala, že po náročných kvartálech se začíná blýskat na lepší časy – ať už jde o obnovu v segmentu PC či přerod infrastruktury směrem k novým technologiím.

Channeltrends 3/25 obálka

Na stránkách tohoto čísla najdete i výsledky Channeltrends Awards 2024. Všem, kdo si udělali čas a podělili se o zkušenosti se svými dodavateli, patří velké poděkování. A samozřejmě gratulace těm, kteří díky vaší zpětné vazbě dosáhli na ocenění.

V rozhovorech jsme tentokrát dali prostor lidem, kteří dokazují, že i v digitální době má osobní přístup stále zásadní význam. Roman Ochodek ze společnosti Optoma se podělil o své zkušenosti s budováním dlouhodobých vztahů na trhu, který se vyvíjí rychleji než kdy dříve. V podobném duchu se vyjadřují i zástupci dvou nejlepších broadlinerů na českém trhu podle Channeltrends Awards.

Kulatý stůl jsme věnovali sítím a bezpečnosti – dvěma oblastem, jež se stávají naprostým základem fungování firem všech velikostí. Nechybí ani anketa o digital signage, kde se ukazuje, jak pestrý a dynamický je svět displejů a jejich využití v praxi. 

Milí čtenáři, inspirativní start do nové sezóny vám přeje

Zuzana Peroutková Bičíková, šéfredaktorka

Jak získat Channeltrends?

Zaujalo vás nové číslo? Navštivte naši on-line trafiku a po vybrání titulu Channeltrends si pohodlně zakupte libovolné číslo přímo od svého stolu. Časopis je také k dispozici v elektronické verzi zde.

 

Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopisV tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.

Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě

Nejste ještě registrovaní na webu Channeltrends? Registrace vám umožní přístup k obsahu a službám pro resellery, mezi které patří pravidelný informační newsletter, nebo přístup do vyhledávače distributorů.

Podělte se s námi také o vaše náměty a tipy. Zajímá nás, co byste si chtěli přečíst a jaký máte na Channeltrends názor. Pište na channeltrends@iinfo.cz.

Zdroj: Channeltrends

