Editorial: Vychází nový Channeltrends aneb Nebuďte posunovači beden

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Channeltrends 4/25, na obálce Jan Duda, jednatel PCV Computers
Autor: Channeltrends
V posledním letošním vydání magazínu Channeltrends najdete rozhovor s Janem Dudou z PCV Computers o směřování specializované distribuce, diskuzi u kulatého stolu a radostech a strastech tiskového byznysu či velkou anketu o trendech ve storagích.

Vážení čtenáři, 

rok 2025 se pomalu blíží ke svému závěru a s ním přichází i chvíle ohlédnout se za tím, jak rychle se svět technologií mění. Zatímco loňský rok ovládly první masové vlny generativní AI, letos jsme byli svědky jejího usazování v běžné firemní praxi – a také tvrdého střetu očekávání s realitou. 

Channeltrends 4/25 obálka, na obálce Jan Duda, jednatel PCV Computers

V našem přehledu trhu PC i telefonů je vidět, že zákazníci už nehledají jen vylepšené papírové parametry, ale především smysluplné inovace. Prémiové segmenty rostou, a jak ukazují rozhovory s Janem Dudou z PCV Computers i Lucií Adámkovou z eD systemu, distributoři i reselleři dnes stojí před výzvou: už si nemohou dovolit být pouhými šoupači krabic, ale musejí budovat pestrou paletu služeb a dalších přidaných hodnot pro zákazníky. 

To ostatně potvrzují i témata kyberbezpečnosti či moderních storage řešení, což jsou dva obory, které procházejí tichou, ale zásadní transformací. A když se umělá inteligence zabydluje všude od tiskových řešení po inteligentnější počítače, vyvstává otázka: kdo na to doplatí? Podle analytiků především junioři. Zároveň však právě tato technologie ukazuje, jak velké manko mají české firmy v digitální vyspělosti a jak naléhavé je začít jej dohánět. 

Milí čtenáři, klidné zimní měsíce a hlavně inspirativní vstup do roku 2026 vám přeje

Zuzana Peroutková Bičíková, šéfredaktorka

