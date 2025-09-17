Channeltrends  »  Názory & Analýzy  »  Distributor EET Group opět získal status Ubiquiti Elite Distributor

Distributor EET Group opět získal status Ubiquiti Elite Distributor

Zuzana Peroutková Bičíková
17. 9. 2025
Doba čtení: 1 minuta

Autor: Depositphotos
Ocenění distributorovi nadále umožní rozvíjet síťová řešení s přidanou hodnotou.

Společnost EET Group oznámila, že potvrdila status Ubiquiti Elite Distributor pro třetí čtvrtletí roku 2025. Titul podle EET Group představuje nejvyšší úroveň distribučního ocenění udělovaného firmou Ubiquiti.

ZEBRA

Ocenění je výsledkem přísného hodnocení ze strany Ubiquiti, které zahrnuje mimo jiné růst prodejů, kvalitu zákaznické podpory, logistickou spolehlivost a schopnost poskytovat odborná školení a technické konzultace.

Díky tomuto statusu může EET Group svým partnerům nabídnout řadu výhod – od výhodnějších cen na vybrané produkty přes prioritní alokaci zboží až po rozšířenou technickou podporu a poradenství. Zároveň získává přístup k produktovým novinkám a interním informacím, díky kterým dokáže reagovat rychleji a efektivněji na potřeby trhu.

Cyber25

„Získání statusu Ubiquiti Elite Distributor je pro nás potvrzením dlouhodobé a úspěšné spolupráce s Ubiquiti. Je to nejen ocenění naší odbornosti, ale také důvěry, kterou nám tento globální lídr v oblasti síťových technologií projevuje,“ uvádí Jan Bartoš, managing director společnosti EET Group pro Českou republiku a Slovensko.

Zdroj: EET Group

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

