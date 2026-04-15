EET Group posiluje na norském trhu, přebírá CBK Distribusjon

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Skupina EET Group pokračuje v akvizicích, tentokrát do svých struktur začlení bývalého ProAV konkurenta z Norska.

Společnost EET Group oznámila akvizici CBK Distribusjon AS, norského distributora síťové infrastruktury a AV řešení. Společnost CBK obsluhuje více než 2 300 aktivních zákazníků v Norsku a Švédsku a nabízí portfolio přesahující 30 značek.

Akvizice dále posiluje vedoucí postavení společnosti EET v severském regionu a rozšiřuje ho o doplňkové know-how CBK, širokou zákaznickou základnu a pečlivě sestavené portfolio značek. To kombinuje zavedené značky EET s exkluzivními jmény, jako jsou Stoltzen a LinkIT, které chce EET dále rozvíjet a rozšiřovat v rámci své evropské sítě.

„CBK je pro skupinu EET vynikajícím strategickým přínosem“, říká Søren Drewsen, generální ředitel EET Group. „Na severském trhu vybudovali vysoce profesionální organizaci, která vyniká odborností, kvalitou služeb a komplexními řešeními. Začleněním CBK do platformy EET můžeme výrazně zvýšit hodnotu pro naše zákazníky i partnery. Získáme hlubší znalost trhu, širší přístup k produktům a plné využití našich digitálních nástrojů a celoevropského dodavatelského řetězce.“

„Skupina EET byla pro CBK řadu let silným a respektovaným konkurentem a vstup do rodiny EET otevírá nové zajímavé příležitosti. […] Společně jsme dobře připraveni vytvářet ještě větší hodnotu a posílit naši pozici na severském trhu,“ říká Ole Blom, generální ředitel CBK Group.

Tato akvizice je 57. transakcí společnosti EET Group a potvrzuje tak dlouhodobou strategii kombinovat organický růst s cílenými akvizicemi. Skupina zároveň nadále aktivně vyhledává další příležitosti, které doplňují její portfolio a strategické směřování.

Zdroj: EET Group

Autor článku

