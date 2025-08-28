EET Group rozšiřuje nabídku o stolní zásuvkové moduly MicroConnect

Společnost EET Group oznámila, že obohatila své portfolio o stolní zásuvkové moduly značky MicroConnect. Nové Multi Desktop Power Sockets jsou podle distributora navrženy tak, aby splňovaly rozmanité požadavky na napájení v moderních prostředích.
Nové víceúčelové stolní zásuvky MicroConnect jsou dostupné ve variantách French a Schuko (2 – 3cestné), nabízejí široké možnosti konektivity včetně USB-A a 2× USB-C portů a díky výstupnímu výkonu až 67 W jsou vhodné pro současné napájení notebooků, tabletů, chytrých telefonů i další elektroniky.
„Moderní kanceláře a pracovní prostory vyžadují chytrá a praktická řešení v kombinaci s elegantním designem. Proto jsme nadšení, že našim zákazníkům můžeme nabídnout nové stolní zásuvky MicroConnect, které tyto požadavky bezezbytku splňují,“ říká Jan Bartoš, managing director v EET Group pro Českou republiku a Slovensko.
Zdroj: EET Group