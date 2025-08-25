Channeltrends  »  Novinky  »  EET Group uzavírá partnerství se SystemHouse Solutions

EET Group uzavírá partnerství se SystemHouse Solutions

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

partnerství společností EET Group a SystemHouse Solutions
Autor: EET Group
Cílem spolupráce je posílit dodávky integrovaných bezpečnostních řešení v odvětvích s vysokými nároky na spolehlivost a bezpečnost.

Společnost EET Group oznámila, že spojila síly s firmou SystemHouse Solutions, jež patří mezi přední inovátory v oblasti technologie řízení přístupu. Cílem spolupráce je uspokojit rostoucí poptávku po integrovaných bezpečnostních řešení v oblastech, jako jsou zdravotnictví, školství či nápravná zařízení.

V Praze se poprvé sešel Klub integrátorů EET Group, nabídl networking i praktické ukázky Přečtěte si také:

V Praze se poprvé sešel Klub integrátorů EET Group, nabídl networking i praktické ukázky

V rámci partnerství EET Group kombinuje své logistické kapacity, technické know-how a regionální zázemí s technologiemi společnosti SystemHouse Solutions. Ta přináší na trh mimo jiné OSDP ověřené a Apple certifikované čtečky NFC RFID řady EXRead a související příslušenství.

„Díky spolupráci se SystemHouse Solutions rozšiřujeme naši nabídku o špičková integrovaná bezpečnostní řešení, která odpovídají aktuálním potřebám trhu,“ uvádí ke strategické alianci Jan Bartoš, managing director EET Group pro Českou republiku a Slovensko.

Channeltrends letní speciál

Putování komponentů. Jak funguje robotický centrální sklad EET Group v Kodani Přečtěte si také:

Putování komponentů. Jak funguje robotický centrální sklad EET Group v Kodani

„Vidíme silnou strategickou soudržnost mezi našimi technologiemi a odborným zázemím EET Group v oblasti bezpečnosti. Spojením sil můžeme výrazně zvýšit hodnotu, kterou našim zákazníkům poskytujeme – ať už jde o technické řešení, podporu nebo rychlost dodávek,“ dodává Stefan Aimer, CEO společnosti SystemHouse Solutions.

Zdroj: EET Group

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Čtěte dále

Kulatý stůl o distribuci: Specialisté versus broadlineři (2. díl)
Kulatý stůl o distribuci: Specialisté versus broadlineři (2. díl)
EET Group uzavírá partnerství se SystemHouse Solutions
EET Group uzavírá partnerství se SystemHouse Solutions
Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství k mobilům mají miliardy
Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství k mobilům mají miliardy
Od vize ke globálnímu úspěchu: Rozhovor s CEO Promise Group Piotrem Paszczykem
Od vize ke globálnímu úspěchu: Rozhovor s CEO Promise Group Piotrem Paszczykem
Česká Wultra je podle Gartneru lídrem v postkvantové autentizaci
Česká Wultra je podle Gartneru lídrem v postkvantové autentizaci
Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu
Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství mají miliardy

AI, kterou nelze zneužít? Vědci přišli s průlomem v ochraně

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Příchod značek do Česka: Když se stála fronta na burgery

Češi v červnu kupovali výbavu na dovolenou, e-commerce rostla

Úkol pro novou vládu: zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

S transplantovanými plícemi se mladý muž vrátil zpátky do života

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby?

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi připlácejí za storna i mazlíčky

Každý je schopen zabít, stačí silný tlak, říká kriminalista

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Světový architekt promění vnitroblok u Václaváku na park

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

Plete si 3 a 8 nebo P a R? Nemusí to být dys porucha, ale oči

Minimální mzda bude v roce 2026 nižší, než se předpokládalo

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?