EET Group zařazuje do distribuce produkty značky Belden

Společnost EET Group oznámila, že s firmou Belden uzavřela celoevropskou distribuční smlouvu. Strategická dohoda otevírá nové obchodní příležitosti prodejcům, systémovým integrátorům i instalačním firmám, které tak mohou nabídnout ještě širší portfolio značek a technologicky vyspělých produktů.
Partnerství podle distributora dále posiluje jeho robustní portfolio v segmentech profesionální AV techniky, sítí, bezpečnostních systémů, chytré infrastruktury a datových center.
„Jsme nadšeni ze spolupráce se společností EET, evropským distributorem s přidanou hodnotou, která nám umožní propojit naše špičková řešení v oblasti sítí, profesionální AV techniky a bezpečnosti přímo s trhem Smart Infrastructure,“ uvedl Jan-Pieter van Welsem, vice president partner sales ve společnosti Belden.
„Zařazení značky Belden do našeho portfolia představuje významné rozšíření nabídky v oblasti kabeláže a infrastruktury. Díky silnému lokálnímu zastoupení, specializovaným produktovým týmům a kabelovým specialistům ve 24 zemích jsme připraveni zajistit nejen širokou dostupnost produktů, ale také odbornou technickou podporu a přidanou hodnotu pro resellery, integrátory i koncové zákazníky v celém regionu,“ dodal Kristian Landing, director of products and solutions, EET Group.
Zdroj: EET Group