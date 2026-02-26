Channeltrends  »  Novinky  »  EET Group zařazuje do distribuce produkty značky Belden

EET Group zařazuje do distribuce produkty značky Belden

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Týmová práce podnikatelů spolupracuje a kombinuje jednotlivé součástky
Autor: Shutterstock
Partnerství přináší na trh napříč celou Evropou řešení v oblasti konektivity a síťové infrastruktury.
Channeltrends Awards 2025 leaderboard

Společnost EET Group oznámila, že s firmou Belden uzavřela celoevropskou distribuční smlouvu. Strategická dohoda otevírá nové obchodní příležitosti prodejcům, systémovým integrátorům i instalačním firmám, které tak mohou nabídnout ještě širší portfolio  značek a technologicky vyspělých produktů.

Partnerství podle distributora dále posiluje jeho robustní portfolio v segmentech profesionální AV techniky, sítí, bezpečnostních systémů, chytré infrastruktury a datových center.

„Jsme nadšeni ze spolupráce se společností EET, evropským distributorem s přidanou hodnotou, která nám umožní propojit naše špičková řešení v oblasti sítí, profesionální AV techniky a bezpečnosti přímo s trhem Smart Infrastructure,“ uvedl Jan-Pieter van Welsem, vice president partner sales ve společnosti Belden.

„Zařazení značky Belden do našeho portfolia představuje významné rozšíření nabídky v oblasti kabeláže a infrastruktury. Díky silnému lokálnímu zastoupení, specializovaným produktovým týmům a kabelovým specialistům ve 24 zemích jsme připraveni zajistit nejen širokou dostupnost produktů, ale také odbornou technickou podporu a přidanou hodnotu pro resellery, integrátory i koncové zákazníky v celém regionu,“ dodal Kristian Landing, director of products and solutions, EET Group.

Zdroj: EET Group

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Kdo se bude moct vyhnout EET a co bude muset splnit?

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Ve firmách se pořád věří jediné „pravdě“ z dat. A to je problém

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

AI jako soudce – zákon na prvním místě

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná