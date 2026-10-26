ESET: Hiddad zůstává nejčastější hrozbou pro Android. Šíří se přes falešné aplikace

Malware z rodiny Hiddad zůstává podle bezpečnostní společnosti ESET nejčastější kybernetickou hrozbou pro zařízení s Androidem v Evropské unii. V září 2026 obsadily první dvě příčky žebříčku varianty Hiddad.BDM a Hiddad.BDJ. Třetí nejčastější hrozbou byl trojan Agent.FYA, který se šíří v upravených verzích aplikace Telegram.
Počet detekcí všech tří nejčastějších škodlivých kódů meziměsíčně mírně klesl, jejich pořadí se však nezměnilo už čtvrtý měsíc v řadě. Podle ESETu nemusí stabilní situace znamenat, že útoky slábnou. Může naopak naznačovat, že útočníkům dosavadní metody fungují a nemají důvod měnit strategii.
Hiddad se ukrývá ve hrách i falešných aplikacích
Varianta Hiddad.BDM se často maskuje za jednoduché mobilní hry a drobné nástroje, například skenery QR kódů, živé mapy, PDF skenery nebo aplikace na cvičení jógy. ESET zaznamenal nejvíce těchto škodlivých aplikací na začátku září.
Hiddad.BDJ se naopak šíří především prostřednictvím cracknutých a upravených aplikací. Útočníci vytvářejí kopie známých služeb a programů, které se tváří jako plnohodnotné originály. Podle ESETu se takto mohou šířit i upravené verze aplikací Spotify, Minecraft nebo ChatGPT. Uživatelé na ně mohou narazit především mimo oficiální obchody s aplikacemi.
ESET rozšiřuje firemní zabezpečení o ochranu AI agentů. Posiluje také automatizaci
Obě varianty zobrazují velké množství reklamních oken, jejichž prostřednictvím mohou útočníci vydělávat na reklamě. Škodlivý kód ale může také sbírat informace o zařízení nebo chování uživatele na internetu. Hiddad se navíc dokáže v telefonu dobře skrývat, takže jeho včasné odhalení a odstranění nemusí být pro běžného uživatele snadné.
Nejvíce zasaženými zeměmi jsou Polsko, Německo a Česká republika. Hrozby se tak výrazně soustředí na střední Evropu.
Rizikem jsou také upravené verze Telegramu
Na třetí příčce zářijového žebříčku se umístil škodlivý kód Agent.FYA, který ESET spojuje s trojanizovanými kopiemi aplikace Telegram. Ty se šíří mimo oficiální obchod Google Play. Nejvíce detekcí této hrozby zaznamenali experti v Německu, Nizozemsku, Polsku a České republice.
Podle ESETu zatím tato verze Telegramu nevykazuje nežádoucí aktivitu. To ale nemusí znamenat, že je bezpečná. Její autoři do aplikace přidali běžné nástroje pro měření počtu instalací a zobrazování reklam. Podobné softwarové moduly, označované jako SDK, se používají i v legitimních aplikacích. Pokud však obsahují zranitelnost nebo škodlivý kód, mohou ohrozit také aplikace, jejichž vývojáři o problému nevědí.
„Pokud se útočníci rozhodnou takhle dlouho využívat stejné škodlivé kódy, zpravidla to znamená, že jsou jejich útoky úspěšné a oni se zatím nemusí snažit své strategie přizpůsobovat a měnit je,“ upozorňuje Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu pražské pobočky ESETu.
Nejčastější hrozby pro Android v EU za září 2026
- Android/Hiddad.BDM: 16,86 % detekcí
- Android/Hiddad.BDJ: 5,90 % detekcí
- Android/Spy.Agent.FYA: 5,42 % detekcí
- Android/TrojanDownloader.Necro: 4,67 %
- Android/Agent.FNM: 4,24 %
- Android/TrojanDropper.Agent.NPM: 3,91 %
- Android/Triada: 1,46 %
- Android/TrojanDownloader.Agent.BHB: 1,43 %
- Android/Spy.Banker.BCS: 1,35 %
- Android/Andreed: 1,24 %
Nejjednodušší prevencí je stahovat aplikace z důvěryhodných zdrojů a vyhýbat se neoficiálním kopiím placených programů či upraveným verzím populárních aplikací. Ani aplikace, která na první pohled funguje bez problémů, totiž nemusí být bezpečná.
Zdroj: ESET