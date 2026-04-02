Eset nově nabízí IT týmům pravidelné reporty o kybernetické kriminalitě

Zuzana Peroutková Bičíková
2. 4. 2026
Autor: Depositphotos
eCrime reporty poskytují bezpečnostním IT týmům odborně vybrané informace o bezpečnostních incidentech, včetně klíčových shrnutí, identifikátorů kompromitace (IoCs), pravidel pro vyhledávání hrozeb a doporučení, jak vůči nim mohou organizace zvýšit svou odolnost.

Společnost Eset představila eCrime reporty, novou strategickou nabídku v rámci služeb Eset Threat Intelligence. Díky pravidelným zprávám získají firmy unikátní přístup k datům, která ukazují průběh reálných incidentů, a to identifikací konkrétních útočníků, jejich nástrojů, sestavením časových os a sdílením konkrétních postupů, jak se útokům bránit a předejít jim. Na vzniku nových reportů se významně podíleli kyberbezpečnostní experti z Prahy.

„Reporty kombinují technickou odbornost s funkčními doporučeními k obraně před kyberhrozbami, a to na základě našich vlastních dat ze všech koutů světa a dlouholeté zkušenosti s analýzou a vyšetřováním těchto útoků,“ říká Jakub Souček, vedoucí pražského týmu kyberbezpečnostních expertů, kteří stojí za vznikem nových eCrime reportů.

Znamená to, že orgány činné v trestním řízení, IT a bezpečnostní týmy se nejen budou moci informovat o nejaktuálnějších eCrime hrozbách, ale získají také vhled potřebný k předvídání útoků a jejich vyšetřování, nápravě slabých částí obrany a k jejímu proaktivnímu posilování,” doplňuje.

Co eCrime reporty obsahují?

  • Shrnutí aktivit (Activity Summary)
  • Technická analýza (Technical Analysis)
  • Měsíční souhrn (Monthly Digest)
  • Aktuality z prostředí kybernetické kriminality (eCrime Feed)
  • Eset AI Advisor (pouze ve verzi Advanced)
  • Přístup k MISP Serveru (pouze ve verzi Advanced)

Nová nabídka je dostupná v základní a pokročilé úrovni — Eset Threat Intelligence eCrime Reports a Eset Threat Intelligence eCrime Reports Advanced. Odborně sestavené zprávy se opírají o vlastní unikátní data a telemetrii ze skutečných incidentů, které se odehrávají po celém světě.

Reporty díky sledování taktik, technik a postupů (TTPs) odhalují skryté kyberzločinecké aktivity a umožňují i podporují strategická rozhodování v této oblasti. Nad rámec monitorování MaaS (Malware-as-a-service) a RaaS (Ransomware-as-a-service) operací mohou být nové reporty doplněny o další data Esetu, včetně informací o infostealerech pro platformu Android, škodlivých přílohách e-mailů, ransomwaru, cryptoscamu, phishingových a podvodných URL adresách, smishingu a dalších hrozbách.

„Místo zdlouhavého probírání se obrovským množstvím externích a nezpracovaných dat umožňuje Eset firmám rychle identifikovat a prioritizovat nová obchodní rizika a dosud neznámé hrozby. To jim dává více času, aby mohly zrychlit reakce na incidenty, vytvořit efektivní obranu a zavést celkově proaktivnější postupy v oblasti kybernetické bezpečnosti,“ uzavírá Jakub Souček.

Zdroj: Eset

