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ESET rozšiřuje firemní zabezpečení o ochranu AI agentů. Posiluje také automatizaci

Jakub Fišer
Dnes
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Systémy kybernetické bezpečnosti a ochrany dat pro digitální sítě.
Autor: Shutterstock
ESET rozšiřuje platformu ESET PROTECT o nové funkce pro zabezpečení autonomních AI agentů a sledování jejich chování. Zároveň posiluje detekční technologie LiveCortex a přejmenovává nástroj AI Advisor na LiveAI. Novinky reagují na rostoucí využívání umělé inteligence ve firmách a s ním spojená bezpečnostní rizika.
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Společnost ESET rozšiřuje nabídku firemních bezpečnostních řešení ESET PROTECT o funkce zaměřené na rizika spojená s využíváním agentní umělé inteligence. Nové řešení ESET AI Security zahrnuje ochranu AI agentů a monitorování jejich chování. Firma zároveň posiluje technologii ESET LiveCortex a přejmenovává nástroj ESET AI Advisor na ESET LiveAI.

Umělá inteligence se stále častěji uplatňuje při každodenní práci zaměstnanců, vývoji softwaru i automatizaci firemních procesů. Organizace nasazují autonomní AI agenty, kteří mohou samostatně vykonávat úkoly. Vedle vyšší produktivity to ale přináší také nová bezpečnostní rizika.

Experti ESETu podle společnosti zaznamenali hrozby využívající AI, například PromptLock a PromptSpy, a také tisíce škodlivých modulů neboli skillů určených pro agentní AI. Tyto komponenty rozšiřují schopnosti autonomních agentů, mohou však být zneužity k nebezpečným aktivitám.

Ochrana AI agentů a sledování jejich chování

Nové ESET AI Security rozšiřuje zabezpečení na ekosystém autonomních AI agentů. Funkce Ochrana AI agentů má organizace chránit před škodlivými AI komponentami, zatímco Monitorování chování AI průběžně sleduje činnost agentů a označuje podezřelé aktivity.

Cílem je posílit dohled nad provozem AI a snížit riziko, že se nestandardní chování agenta promění v bezpečnostní incident. Firmy tak mají moci využívat AI nástroje a automatizované procesy, aniž by rezignovaly na kontrolu jejich činnosti.

„Dnes se s tím potýká mnoho organizací, zejména malé a střední podniky. Očekává se od nich, že budou držet krok s tímto novým a rychle se měnícím prostředím hrozeb, ale často nemají potřebnou podporu k tomu, aby to zvládly,“ uvedl Michal Jankech, viceprezident ESETu pro segmenty Enterprise a SMB/MSP.

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LiveCortex pomáhá třídit bezpečnostní události

Součástí aktualizované nabídky je také ESET LiveCortex, technologie v platformě ESET PROTECT určená k vyhledávání, třídění a určování priorit bezpečnostních událostí. Automatické řešení méně závažných incidentů má IT týmům umožnit soustředit se na kritické problémy.

ESET současně přejmenovává nástroj AI Advisor na ESET LiveAI. Nový název má lépe vystihovat jeho rozšířené schopnosti a roli při poskytování kontextu potřebného k nápravě bezpečnostních incidentů v reálném čase.

Investice do AI a kybernetické bezpečnosti

Aktualizace firemních řešení navazuje na dlouhodobý vývoj vlastních technologií umělé inteligence v ESETu. Společnost uvádí, že v roce 2026 investuje do AI celkem 40 milionů eur. Cílem je reagovat na nové hrozby a zajistit, aby bezpečnost zůstala součástí dalšího rozvoje umělé inteligence.

„V době, kdy kybernetická bezpečnost vstupuje do éry autonomní umělé inteligence, představuje ESET aktualizovaná řešení navržená tak, aby organizacím pomohla čelit nově vznikajícím hrozbám řízeným umělou inteligencí,“ doplnil Jankech.

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Dostupnost

Nové funkce ESET AI Security jsou součástí nabídky pro firemní zákazníky v rámci platformy ESET PROTECT. ESET LiveCortex je rovněž její součástí a nástroj AI Advisor nově nese označení ESET LiveAI. Podrobnosti o jednotlivých modulech jsou dostupné na webu společnosti ESET.

Zdroj: ESET

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Autor článku

Jakub Fišer

Jakub Fišer

Šéfredaktor magazínu Channeltrends. Technologické žurnalistice se věnuje od roku 2015. Před nástupem do Channeltrends pracoval jako reportér a následně editor v magazínu Chip. Kromě toho přispívá na web SMARTmania.cz nebo Lupa.cz. Má rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal.

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