Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva, známá jako EUROPOL, je orgánem Evropské unie pro prosazování práva a slouží jako ústřední centrum pro koordinaci
Autor: Shutterstock
Tým Esetu se setkal s příslušníky bezpečnostních složek z různých zemí a na vlastní oči viděl, jak centrální platforma podporuje efektivní přeshraniční spolupráci.

Společnost Eset oznámila, že se zapojila do pilotní fáze programu CIEP (Cyber Intelligence Extension Program). Jedná se o novou iniciativu, kterou spustilo Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě (EC3) při Europolu.

V rámci české výzkumné pobočky společnosti Eset se těmto aktivitám věnuje specializovaný tým expertů, kteří se z Prahy cíleně zaměřují na mezinárodní aktivity kyberkriminálních útočných skupin.

Cílem programu je posílit spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem v boji proti kyberkriminalitě. Umožnit to má právě spolupráce v reálném čase a sdílení informací o aktuálních hrozbách.

Kontakt na denní bázi

Ředitel výzkumu společnosti Eset Roman Kováč a vedoucí výzkumného týmu v pražské pobočce Esetu Jakub Souček strávili v rámci zahájení spolupráce a zmíněné iniciativy několik dní na centrále Europolu v Haagu.

Setkali se zde s týmy centra EC3 a zvažovali možnosti, jak může Eset svým výzkumem aktuálních hrozeb přímo podpořit vyšetřování operací zasahujících proti ransomwaru, podvodům s platbami nebo složité kyberkriminální infrastruktuře.

Spolupráce soukromého a veřejného sektoru v boji proti kybernetické kriminalitě je naprosto klíčová,“ zdůrazňuje Jakub Souček. „Nedávná návštěva centrály Europolu nám tak ukázala, že CIEP je unikátní cesta, jak oboustrannou spolupráci posunout ještě dále a zefektivnit a zintenzivnit tak zásahy proti kyberkriminálníků.“

„Naše týmy expertů jsou denně v přímém kontaktu s kybernetickými hrozbami a efektivní spolupráce s orgány činnými v trestním řízení pomáhá maximalizovat dopad našich expertních znalostí v konkrétních akcích,“ doplňuje.

Hlubší partnerství veřejného a soukromého

Eset má dlouhou historii spolupráce s globálními bezpečnostními složkami, včetně účasti v poradní skupině EC3, kde Eset zastupuje seniorní výzkumný expert Righard Zwienenberg

Nová iniciativa CIEP posouvá tuto spolupráci ještě dál a vytváří příležitosti pro přímou interakci v reálném čase s operačními týmy Europolu. Taková partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem jsou klíčová pro zmírnění rizik v dnešním rychle se vyvíjejícím prostředí kybernetických hrozeb.

Cyber25

Věříme, že CIEP nastavuje nový standard pro sdílení využitelných informací, připravenost ke společným operacím a bude mít kolektivní dopad,“ uzavírá Roman Kováč.

Zdroj: Eset

Zuzana Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

