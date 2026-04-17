EU si posvítila na AI. Generovaný či upravený obsah musí být rozpoznatelný

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
novinový článek s nadpisem deepfake
Autor: Depositphotos
Od srpna začnou ve státech Evropské unie platit přísná pravidla transparentnosti AI, která vyžadují technické i viditelné označování generovaného obsahu, jasné upozornění na deepfaky a informování uživatelů při komunikaci s AI v digitálním prostředí.

Jednou z nejzásadnějších změn v oblasti regulace AI budou nová pravidla transparentnosti, která vstoupí v účinnost 2. 8. 2026. Zavádějí povinnost jakýkoli AI obsah označit, informovat o deepfakes a upozornit uživatele, pokud komunikuje s umělou inteligencí. Cílem opatření, která reagují na bouřlivý rozvoj umělé inteligence a rostoucí obavy z jejího zneužití, je omezit šíření manipulativního či klamavého obsahu, zvýšit důvěru v digitální prostředí a chránit uživatele.

Nová pravidla se týkají především generativní umělé inteligence, tedy systémů, které vytvářejí texty, obrázky, audio nebo video obsah. Mají zajistit, aby bylo jasně rozpoznatelné, kdy byl obsah vytvořen člověkem a kdy algoritmem.

„AI dokáže vytvořit obsah, který je od reality téměř nerozpoznatelný,“ uvádí Jana Vorlíček Soukupová z advokátní kanceláře Dentons. „Regulace proto zavádí jednoduchý princip – lidé mají právo vědět, kdy byl obsah vytvořen umělou inteligencí nebo kdy komunikují s AI namísto člověka.“

Podpis v metadatech

Podle nových pravidel musí poskytovatelé AI systémů (například OpenAI) zajistit, aby veškeré výstupy – texty, obrázky, audio nebo video – obsahovaly strojově čitelné označení, že byly vytvořeny či upraveny umělou inteligencí. Typicky půjde o metadata, digitální vodoznaky, kryptografické značky nebo jiné technické identifikátory, vložené přímo do souboru.

„Technické označení je klíčové,“ vysvětluje Jana Vorlíček Soukupová. „Umožní, aby sociální sítě, vyhledávače a nástroje pro ověřování obsahu, média i další digitální platformy automaticky rozpoznaly, že byl obsah vytvořen umělou inteligencí.“   

Vedle technického označování bude od srpna 2026 zavedena také povinnost viditelného označení výstupů pro koncové uživatele. Některým subjektům zavádějícím AI systémy vzniká povinnost tyto výstupy řádně, jasně a rozpoznatelně označit. Platí to zvlášť pro takzvané deepfakes, napodobeniny skutečných osob či událostí vytvořené umělou inteligencí, stejně jako pro obsah určený k informování veřejnosti.

„Pravidla, jak obsah označit, se v současné době finalizují, lze však očekávat, že půjde o vizuální ikony, textová označení, slovní upozornění, případně o sdělení v titulcích,“ dodává Jana Vorlíček Soukupová.     

S pozdravem, chatbot s AI

Další změna se dotkne interaktivních systémů, jako jsou chatboti či virtuální asistenti. Pokud člověk s AI systémem komunikuje, musí na to být hned při první interakci jasně upozorněn. 

V roce 2026 budou hrozit DDoS útoky i nedostatek odborníků na bezpečnost Přečtěte si také:

„Transparentnost je základní podmínkou důvěry v digitálním prostředí,“ podotýká Jana Vorlíček Soukupová. „Uživatel by se nikdy neměl ocitnout v situaci, kdy si myslí, že komunikuje s člověkem, ale odpovídá mu algoritmus.“

Povinnost transparentnosti ukládá vývojářům, dodavatelům a provozovatelům AI systémů článek 50 nařízení Evropské unie o umělé inteligenci (AI Act), přijatého v roce 2024. Pravidla pro detekci a identifikaci AI generovaného obsahu včetně deepfakes a komunikace s chatboty vstoupí v účinnost počátkem srpna 2026.

Evropská komise proto připravuje Kodex správné praxe pro transparentnost obsahu generovaného umělou inteligencí, který má pomoci tyto povinnosti prakticky naplnit a definitivně má být představen v červnu 2026.

Nová AI ikona

Druhý návrh kodexu, zveřejněný v polovině března, definuje mimo jiné technické standardy pro označování AI obsahu, jako jsou metadata nebo digitální vodoznaky. Kodex má dvě části. První obsahuje pravidla pro poskytovatele AI systémů týkající se detekce a označování AI generovaného obsahu. V druhé části jsou pak pokyny pro označování deepfaků adresované subjektům zavádějící AI systémy.

Jedním ze základních principů kodexu je vícevrstvé označování AI generovaného obsahu pro poskytovatele AI systémů, tedy používání více technik dohromady. Kromě toho by poskytovatelé měli uživatelům dát k dispozici nástroje pro detekci AI generovaného nebo manipulovaného obsahu. Pro označovaní deepfake obsahu pak kodex navrhuje zavedení „AI“ ikony.

Zdroj: Dentons 

Zuzana Peroutková Bičíková

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Securitas ČR zažil rekordní rok, obrat přesáhl 2 miliardy

Ultrarychlý internet vzduchem do „každé vesnice“ se blíží

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

Než vznikly čerpací stanice, prodávalo se palivo v lékárnách

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

CorelDRAW Graphics Suite 2026: design s Artist Intelligence

AI boti zaplavují internet a zpomalují weby

iPhone zablokoval uživatele, protože měl v hesle háček

V digitálních dovednostech jsou Češi nad průměrem EU

ASUS v Česku odhalil ExpertBook Ultra pro ty nejnáročnější

Digitální euro: jak funguje a jaké vlastnosti bude mít?

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Doplňující údaje zaměstnavatele pro JMHZ – podrobný manuál

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Jaké dopady by měly rychlé škrty v ČT a rozhlase?

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

VZP pozve na screening přes mobil. Umožní i online objednání