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Everpure jmenovala Craiga Robertsona šéfem kanálu pro EMEA a Latinskou Ameriku

redakce
6. 8. 2026
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Everpure, Craig Robertson
Autor: Everpure
Společnost Everpure oznámila personální změnu ve vedení partnerského byznysu. Novým Head of Partners pro regiony EMEA a Latinská Amerika se stal Craig Robertson, který ve firmě působí více než deset let a nově převezme odpovědnost za rozvoj partnerské strategie na obou trzích.

Společnost Everpure oznámila jmenování Craiga Robertsona do funkce Head of Partners pro regiony EMEA a Latinská Amerika (LatAm). Ve své nové roli bude odpovídat za řízení partnerské strategie, rozvoj distribuční sítě a spolupráci s obchodními partnery napříč Evropou, Blízkým východem, Afrikou i Latinskou Amerikou. Na této pozici střídá Geoffa Greenlawa, který odchází do důchodu.

Ve společnosti působí více než deset let

Craig Robertson přichází do nové funkce po více než desetiletém působení ve společnosti Everpure. Během své kariéry zastával několik manažerských pozic, ve kterých se zaměřoval na rozvoj partnerského ekosystému, distribučních strategií i uvádění produktů na trh. Do nové role přináší zkušenosti s budováním dlouhodobých vztahů s obchodními partnery.

Jedním z hlavních úkolů bude podpora partnerů při přechodu k datově orientovaným architekturám a využívání příležitostí spojených s rozvojem umělé inteligence. Everpure uvádí, že firmy stále častěji hledají způsoby, jak efektivněji pracovat s daty a modernizovat svou infrastrukturu, přičemž právě partnerská síť má hrát klíčovou roli při implementaci těchto řešení.

TIP: Přehled personálních změn najdete zde

Firma upozorňuje na rychlý růst

Everpure současně připomíná svůj růst v regionech EMEA a Latinské Ameriky. Podle údajů IDC Enterprise Storage Tracker za první čtvrtletí roku 2026 společnost v těchto regionech meziročně vzrostla o 64,9 %, zatímco celý trh podnikových úložišť zaznamenal růst 17,3 %. Tyto výsledky mají podle firmy potvrzovat význam partnerského kanálu pro další expanzi.

Partnerství zůstává klíčovou součástí strategie

Vedení společnosti označuje jmenování Craiga Robertsona za potvrzení dlouhodobé strategie investovat do partnerského ekosystému. Nový šéf partnerského kanálu má pomoci partnerům rozvíjet obchodní příležitosti, podporovat zákazníky při modernizaci datových strategií a posílit pozici Everpure na mezinárodních trzích.

Zdroj: Everpure

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Autor článku

redakce

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