Evropský trh se smartphony padá. Dodávky ve druhém čtvrtletí klesly o 10 %

Evropský trh se smartphony se ve druhém čtvrtletí letošního roku dostal pod výrazný tlak. Podle analytické společnosti Counterpoint Research klesly dodávky telefonů meziročně o 10 %. Na trhu se stále výrazněji projevuje růst cen paměťových čipů a dalších komponent, který nutí výrobce zdražovat zařízení a zároveň přehodnocovat podobu svých produktových portfolií.
Propad navazuje na složité první měsíce letošního roku. Evropský trh sice v prvním čtvrtletí ještě vykazoval rozdílné výsledky podle jednotlivých analytických společností, postupně se ale začaly projevovat problémy spojené s dostupností komponent a růstem výrobních nákladů. Největší dopad mají tyto faktory především na levnější smartphony, kde mají výrobci jen omezený prostor pro zvyšování cen.
Největší problém představují drahé paměti
Za současným vývojem stojí především pokračující nedostatek paměťových čipů DRAM a NAND. Výrobci smartphonů tak musí platit výrazně více za komponenty, které tvoří důležitou část celkové ceny zařízení. Dodavatelé pamětí zároveň upřednostňují zákazníky z oblasti datových center a infrastruktury pro umělou inteligenci, kde je poptávka výrazně vyšší.
Výrobci telefonů proto hledají různé způsoby, jak vyšší náklady kompenzovat. Vedle zdražování některých modelů omezují počet dostupných konfigurací, upravují kapacitu paměti nebo snižují počet zařízení v nejnižších cenových kategoriích. Právě cenově citliví zákazníci přitom na vyšší ceny reagují nejrychleji a častěji odkládají nákup nového telefonu.
Levnější segment doplácí na krizi nejvíce
Současná situace zvýhodňuje výrobce, kteří mají silnější pozici v prémiových kategoriích a větší prostor pro udržení marží. Zákazníci kupující dražší zařízení jsou obecně méně citliví na případné zdražení, zatímco v nižších cenových kategoriích může i relativně malý nárůst ceny ovlivnit rozhodování o nákupu.
To vytváří stále větší rozdíly mezi jednotlivými značkami. Výrobci zaměření na levnější a střední třídu jsou vystaveni většímu tlaku než společnosti s rozsáhlým prémiovým portfoliem. Podobný trend je přitom patrný i na globálním trhu, kde se ve druhém čtvrtletí nejlépe dařilo Samsungu a Applu, zatímco Xiaomi, OPPO a vivo zaznamenaly výraznější poklesy.
Samsung a Apple mají výhodu silnějších dodavatelských řetězců
V prostředí rostoucích cen komponent získávají výhodu velcí výrobci s lepší kontrolou dodavatelského řetězce, vyššími maržemi a silnou pozicí u prémiových zařízení. Samsung může těžit také z vlastní výroby paměťových komponent, zatímco Apple má díky velikosti a dlouhodobým vztahům s dodavateli silnou vyjednávací pozici.
Právě prémiový segment se zatím ukazuje jako odolnější vůči současným problémům. Zákazníci, kteří plánují nákup dražšího zařízení, jsou ochotnější akceptovat vyšší cenu a výrobci zde zároveň dokážou lépe absorbovat rostoucí náklady. V Evropě se proto může dále prohlubovat trend, kdy se výrobci budou soustředit spíše na hodnotu prodaných zařízení než na samotný počet dodaných kusů.
Zákazníci si telefony nechávají déle
Rostoucí ceny nových zařízení zároveň prodlužují dobu, po kterou lidé své smartphony používají. Místo nákupu nového modelu mohou zákazníci častěji sáhnout po starší generaci, repasovaném zařízení nebo jednoduše výměnu telefonu o několik měsíců či let odložit.
Tento trend může být pro evropský trh významný zejména proto, že jde o vyspělý region s vysokou penetrací smartphonů. Většina zákazníků již nekupuje svůj první telefon, ale rozhoduje se, kdy nahradit stávající zařízení. Pokud nový model nepřinese dostatečně výrazné zlepšení, vyšší cena může být dalším důvodem, proč s nákupem počkat.
Situace se nemusí rychle zlepšit
Výhled pro druhou polovinu roku zatím zůstává nejistý. Prodej telefonů by sice mohly podpořit tradičně silnější období spojená s uvedením nových modelů, předvánoční sezónou a různými slevovými akcemi, vysoké ceny komponent ale budou výrobce nadále nutit k opatrnosti.
Counterpoint Research očekává, že tlak na trh bude pokračovat i v dalších měsících. Globálně analytici počítají s tím, že nedostatek pamětí může přetrvat až do roku 2027, což bude nadále ovlivňovat ceny, produktová portfolia i dostupnost jednotlivých zařízení.
Evropský trh se smartphony tak čeká období, ve kterém nebude hlavní otázkou pouze to, kolik telefonů jednotliví výrobci prodají. Stále důležitější bude také schopnost udržet marže, zajistit dostatek komponent a přesvědčit zákazníky, že nový smartphone stojí za vyšší cenu.
Zdroj: Counterpoint