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Exclusive Networks Czechia má nového CEO. Do čela nastupuje Václav Šlehofer

Jakub Fišer
7. 10. 2026
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Václav Šlehofer, Exclusive Networks
Autor: Exclusive Networks
Společnost Exclusive Networks Czechia jmenovala novým CEO Václava Šlehofera. Zkušený manažer z oblasti IT a telekomunikací přichází s více než 25 lety zkušeností a chce se zaměřit na rozvoj partnerského ekosystému, inovace a další růst společnosti.
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Společnost Exclusive Networks Czechia má nového CEO. Do čela české pobočky nastupuje Václav Šlehofer, který přichází s dlouholetými zkušenostmi z oblasti telekomunikací, IT a technologického byznysu.

Zkušenosti z Alcatelu i Comtrendu

Václav Šlehofer se během své kariéry věnoval především obchodnímu rozvoji, budování partnerských vztahů a růstu technologických společností. Více než deset let působil v regionálním vedení společnosti Alcatel, dnes Nokia.

Následně strávil více než 15 let ve společnosti Comtrend, kde posledních šest let zastával pozici viceprezidenta pro Evropu. Do Exclusive Networks tak přichází s rozsáhlou zkušeností z řízení technologického byznysu v evropském regionu.

Chce posílit vztahy s partnery

Mezi hlavní priority nového CEO patří další rozvoj vztahů s partnery a zákazníky, podpora inovací a růst společnosti v prostředí rychle se měnících technologií a kybernetických hrozeb.

Šlehofer chce podle svých slov navázat na odborné znalosti současného týmu a globální zázemí Exclusive Networks. Cílem je posilovat přidanou hodnotu, kterou společnost poskytuje svým partnerům na trhu kybernetické bezpečnosti a digitální infrastruktury.

TIP: Přehled personálních změn najdete zde

Exclusive Networks se zaměřuje na kyberbezpečnost

Exclusive Networks působí jako specializovaný distributor technologií v oblasti kybernetické bezpečnosti a digitální infrastruktury. Globálně společnost obsluhuje zákazníky ve více než 170 zemích a má kanceláře ve více než 50 zemích.

V Česku nabízí prostřednictvím partnerského ekosystému technologie a služby například pro zabezpečení koncových bodů, cloudů, sítí, dat nebo průmyslových systémů. Česká kancelář sídlí v Praze 7.

Nextcloud školení

Šlehofer podle oznámení přebírá vedení v době, kdy se požadavky na kybernetickou bezpečnost a digitální transformaci firem rychle mění. Jeho cílem je podle společnosti dále posilovat pozici Exclusive Networks Czechia jako partnera pro dodavatele technologií i český distribuční trh.

Zdroj: Exclusive Networks

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Autor článku

Jakub Fišer

Jakub Fišer

Šéfredaktor magazínu Channeltrends. Technologické žurnalistice se věnuje od roku 2015. Před nástupem do Channeltrends pracoval jako reportér a následně editor v magazínu Chip. Kromě toho přispívá na web SMARTmania.cz nebo Lupa.cz. Má rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal.

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