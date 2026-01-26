Channeltrends  »  Novinky  »  Extreme Networks spouští Extreme Partner First, usnadní práci resellerům

Extreme Networks spouští Extreme Partner First, usnadní práci resellerům

Zuzana Peroutková Bičíková
Včera
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Koncept obchodní spolupráce, párování, růstových strategií. Obchodní ekosystémy a partnerství. Vytváření sítí a řešení vytváření nových příležitostí. Vztahy mezi úkoly, spolupráce, budování týmu.
Autor: Shutterstock
Nový program podle vendora nabízí jednotné globální podmínky, rychlejší schvalování obchodů, AI nástroje pro podporu prodeje a vyšší transparentnost, což by resellerům mělo zjednodušit plánování marží i umožnit efektivnější práci se zákazníky.

Společnost Extreme Networks tento měsíc spustila nový partnerský program s názvem Extreme Partner First, který má vysoké ambice – odstranit složitosti tradičních kanálových programů. Novinka partnerům slibuje jednotné podmínky, transparentní ceny i AI nástroje pro rychlejší uzavírání obchodů.

Nový program staví na objemově založeném modelu slev a odměn, který nahrazuje dosavadní komplikované struktury. To znamená, že partneři mohou snadněji odhadovat marže a plánovat růst bez nejasností ohledně výše rabatu či individuálních podmínek.

Program je zároveň úzce propojený s platformou Extreme Platform ONE, jež integruje networking, umělou inteligenci a bezpečnost do jediné platformy s cílem odměňovat partnery za úspěchy.

Globální schvalování pro lepší obchody

Extreme Networks dle svých slov výrazně přepracoval proces registrace a ochrany obchodů. Jednotný globální rámec pro registraci nově umožňuje partnerům realizovat a uzavírat mezinárodní zakázky bez zbytečných překážek. Společnost navíc nastavila cílovou lhůtu 48 hodin pro schválení servisních úrovní (SLA), což má zlepšit rychlost a jistotu při uzavírání obchodů.

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy Přečtěte si také:

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Jedním z klíčových prvků programu je portál Partner AI Sales Assistant, který partnerům nabízí rychlý přístup k prodejním informacím od produktových detailů přes relevantní případové studie až po ceníky. Tento nástroj má podle Extreme významně urychlit uzavírání obchodů a snížit čas potřebný k získání potřebných podkladů.

Program dále zahrnuje personalizované dashboardy, přehled o obchodních aktivitách v reálném čase a rychlejší přístup k odměnám. Díky tomu mohou partneři lépe spravovat své příležitosti a mít přehled o tom, jak se jejich obchodní aktivity vyvíjejí.

Rozšířené školení a certifikace

Extreme nezapomíná ani na vzdělávání partnerů – součástí programu je komplexní nabídka školení a certifikací, které kladou důraz na připravenost na AI infrastruktury a nasazení extrémně výkonných sítí. Nové kombinované certifikace pokrývají jak instalaci, tak řešení problémů, což partnerům pomůže zvyšovat odborné kompetence a podporovat zákazníky při implementaci složitých projektů.

HR26

Sophos: MSP pomáhají posilovat kyberbezpečnost v době změn Přečtěte si také:

Sophos: MSP pomáhají posilovat kyberbezpečnost v době změn

Podle seniorního viceprezidenta Extreme Networks pro channel Joe Spencera tradiční partnerství často přidává třecí faktory, které zpomalují obchodní procesy. Extreme Partner First podle přináší jasnost, rychlost a ochranu partnerům, což má umožnit efektivnější operace, jistotu investic a možnost nabízet vyšší hodnotu zákazníkům.

Zdroj: Extreme Networks, Foundry

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů

Dále u nás najdete

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Část OSVČ bude letos zálohy měnit třikrát. Co ještě přijde?

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu