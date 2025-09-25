Channeltrends  »  Novinky  »  F5 kupuje CalypsoAI, chce zajistit bezpečnost GenAI ve velkém měřítku

F5 kupuje CalypsoAI, chce zajistit bezpečnost GenAI ve velkém měřítku

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Integrace adaptivních bezpečnostních funkcí má zajistit podnikům bezpečné nasazení AI modelů i splnění přísných regulatorních požadavků.

Společnost F5 oznámila akvizici startupu CalypsoAIOd nákupu si slibuje posílení nabídky bezpečnostních funkcí pro podniky, které zavádějí generativní a agentní umělou inteligenci. Transakce v hodnotě 180 milionů dolarů by měla být dokončená během čtvrtého fiskálního čtvrtletí 2025. 

AI bezpečnost jako nová útočná linie

Společnost CalypsoAI, založená v roce 2018 s centrálou v Dublinu a pobočkami v New Yorku, se specializuje na adaptivní ochranu AI systémů. Její platforma poskytuje firmám nástroje pro detekci a eliminaci útoků v reálném čase, testování modelů pomocí masivního red teamingu a prevenci úniků citlivých dat.

Generální ředitel F5 François Locoh-Donou zdůraznil, že AI mění podobu podnikové architektury i bezpečnostní plochy. „Tradiční firewally a bodová řešení nestačí držet krok. CalypsoAI přináší firmám možnost inovovat rychleji, aniž by riskovaly kompromitaci dat nebo porušení předpisů,“ uvedl.

Startup vyvinul systém red-teamingu, který každý měsíc simuluje více než 10 tisíc nových útoků. Díky tomu dokáže včas odhalit slabiny modelů a přiřadit jim rizikové skóre. To je zásadní při ochraně před technikami, jako jsou prompt injection nebo jailbreak, jež dokážou obejít tradiční kontrolní mechanismy.

Součástí řešení je také ochrana dat v reálném čase – software dokáže detekovat a blokovat úniky citlivých informací napříč modely i API. Centralizovaná správa pak poskytuje jednotný přehled o interakcích AI, auditní logy a kontrolu zásad, což usnadňuje dodržování regulací typu GDPR či chystaného EU AI Act.

Rozšiřující se AI stack a role F5

Rostoucí adopce AI v podnicích vytváří nový „AI stack“, který zahrnuje aplikace, agenty, API, modely i datová úložiště. Tento ekosystém je vysoce dynamický a z hlediska bezpečnosti složitý. Tradiční nástroje nejsou schopny reagovat na rychle se vyvíjející útoky a zároveň vyhovět regulatorním tlakům.

Právě zde se F5 snaží navázat na svou Application Delivery and Security Platform (ADSP). Integrace technologií CalypsoAI má vytvořit komplexní bezpečnostní vrstvu, která bude fungovat nezávisle na konkrétním modelu či cloudu. To odpovídá i doporučením analytiků Gartneru, podle nichž by firmy neměly být vázány na jediného poskytovatele AI modelů, chtějí-li udržet škálovatelnost a kontrolu nákladů.

Podle CEO CalypsoAI Donnchadha Caseyho se zákazníci spoléhají na to, že jejich technologie nastaví ochranná opatření na inferenční vrstvě – tedy přímo tam, kde AI modely pracují s daty a uživatelskými vstupy. Tím lze zajistit pružnou reakci na změny modelů a transparentní audit AI prostředí.

Akvizice navazuje na další posuny F5 směrem k bezpečnosti a AI. Firma letos koupila startupy Fletch (kyberbezpečnost) a MantisNet (observabilita), čímž posílila své technologické portfolio. V kombinaci s rostoucími tržbami a více než 30% růstem akcií za letošní rok F5 ukazuje, že budování pozice v oblasti AI bezpečnosti považuje za strategickou prioritu.

Spojení F5 a CalypsoAI tak nevytváří jen doplněk k tradičnímu zabezpečení aplikací, ale míří k vybudování komplexní infrastruktury, která má podnikům umožnit bezpečně využívat generativní AI ve velkém měřítku – bez kompromisů v oblasti výkonu, inovací či regulatorní shody.

Zdroj: F5, GeekWire

