Firmy na ransomwarové útoky reagují rychleji, výkupné klesá

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
osoba dává peníze počítačovému hackerovi za dešifrování souborů, koncept počítačového ransomwaru
Autor: Shutterstock
Reálně zaplacené výkupné po útoku ransomwaru se meziročně snížilo o polovinu, zjistil Sophos.

Společnost Sophos ve své výroční studii The state of ransomware 2025 uvádí, že útoky ransomwaru sice i nadále způsobují organizacím závažné škody, avšak výše požadovaného i skutečně vyplaceného výkupného a náklady na obnovu se oproti loňskému roku výrazně snížily.

Podle průzkumu klesla mediánová výše požadovaného výkupného ze 2 milionů amerických dolarů v roce 2024 na 1,32 milionu v roce 2025. Ještě zásadnější je pokles skutečně vyplacených částek, kdy se průměrné výkupné snížilo o 50 % na 1 milion amerických dolarů.

Sophos State of Ransomware 2025Autor: Sophos

Firmy, které zaplatily méně než původně útočníci požadovali, dokázaly snížit částku úspěšným vyjednáváním (47 %), uvedly, že na útočníky působil vnější tlak v podobě médií či orgánů činných v trestním řízení (45 %), nebo využily služeb profesionálního externího vyjednavače (40 %).

Klesají i náklady na obnovu

Sophos zjistil, že pozitivní vývoj nastal i v oblasti obnovy po útoku. Průměrné náklady na obnovu klesly na 1,53 milionu amerických dolarů, což představuje meziroční zlepšení o 44 %. Rychlejší je i samotný návrat k plnému provozu – letos dokázalo 53 % napadených organizací obnovit všechny systémy do jednoho týdne.

Sophos State of Ransomware 2025Autor: Sophos

„Data jasně ukazují, že investice do kybernetické bezpečnosti a zlepšení postupů zálohování a obnovy přinášejí výsledky,“ uvedl Patrick Müller, odborník na kybernetickou bezpečnost ve společnosti Sophos.

Zdroj: Sophos

