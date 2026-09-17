Fortinet: Kvantové počítače mohou výrazně ohrozit vaše firemní data

Kvantové počítače mohou v budoucnu představovat významný problém pro současné zabezpečení dat. Pokud se podaří prolomit tradiční kryptografické algoritmy, útočníci by mohli dešifrovat citlivá data nebo zneužít digitální podpisy. Fortinet proto upozorňuje, že příprava na kvantovou éru není pouze technickým tématem pro IT oddělení, ale také otázkou řízení obchodních rizik.
Podle oborových analýz citovaných Fortinetem by ekonomické škody rozsáhlého kvantového útoku zaměřeného na kritickou finanční infrastrukturu mohly dosáhnout bilionů dolarů. Rok 2026 byl zároveň oborovým sdružením označen za „Rok kvantové bezpečnosti“ a téma se dostalo také do pozornosti institucí, jako jsou FBI, NIST nebo CISA.
Ohrožena nejsou jen data
Dopady případného prolomení kryptografie by se nemusely týkat pouze úniku databází. Narušená šifrovací infrastruktura může podle Fortinetu zasáhnout finance, dodavatelské řetězce, lidské zdroje i další firemní procesy. Následkem mohou být finanční ztráty, provozní výpadky, podvody nebo poškození důvěry zákazníků.
Samostatným rizikem je duševní vlastnictví. Pokud by útočníci dokázali v budoucnu dešifrovat dnes získaná data, mohly by být ohroženy například patenty, obchodní tajemství nebo výsledky vlastního výzkumu. Ztráta takových informací může podle Fortinetu znamenat také oslabení konkurenční pozice a inovační kapacity firmy.
Finanční sektor patří mezi nejcitlivější
Za jednu z nejvíce exponovaných oblastí Fortinet označuje finanční instituce. Banky a platební systémy využívají kryptografii k ochraně transakcí a klientských záznamů, takže případné prolomení současných mechanismů by mohlo mít rozsáhlé následky.
„Únik dat zapříčiněný kvantovým útokem neznamená jen čelit regulatorním pokutám, ale způsobuje také velkou reputační a finanční škodu spojenou se ztrátou důvěry zákazníků,“ uvedl Ondřej Šťáhlavský, regionální senior ředitel Fortinetu pro střední a východní Evropu.
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Problémem je i to, co útočníci získají dnes
Jedním z důvodů, proč Fortinet doporučuje začít s přípravou už nyní, je skutečnost, že citlivá data mohou být zachycena a uložena dnes a dešifrována až v budoucnu, kdy budou kvantové počítače dostatečně výkonné. Organizace proto podle společnosti nemohou čekat až na okamžik, kdy se kvantové útoky stanou běžnou realitou.
Přechod na post-kvantovou kryptografii navíc není jednorázovou změnou. Dotýká se infrastruktury, aplikací i dlouhodobě používaných systémů, takže může trvat řadu let.
Post-kvantová kryptografie jako jedna z cest
Fortinet doporučuje budovat kvantovou odolnost přímo v síťové infrastruktuře. Jedním z hlavních přístupů je post-kvantová kryptografie (PQC) využívající algoritmy schválené organizací NIST pro ochranu dlouhodobě citlivých dat.
Další možnost představuje Quantum Key Distribution (QKD), která umožňuje bezpečnou výměnu kryptografických klíčů a zároveň může detekovat pokus o odposlech. Fortinet zmiňuje také tzv. algorithm stacking, tedy vrstvení více kryptografických algoritmů.
Pro postupný přechod lze využít také hybridní režim, který kombinuje klasickou kryptografii s post-kvantovými metodami. Organizace tak mohou nové mechanismy zavádět postupně, aniž by musely současné kryptografické systémy okamžitě kompletně nahradit.
Zdroj: Fortinet