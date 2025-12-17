Channeltrends  »  Novinky  »  Fortinet odměňuje za boj proti kyberzločinu, spouští globální program s CSI

Fortinet odměňuje za boj proti kyberzločinu, spouští globální program s CSI

Zuzana Peroutková Bičíková
17. 12. 2025
Fortinet a Crime Stoppers International spouštějí celosvětový program odměn za boj proti kyberkriminalitě. Jedním z efektů by mělo být posílení kybernetické odolnosti organizací a vlád.

Kyberbezpečnostní společnost Fortinet a Crime Stoppers International (CSI), globální platforma pro hlášení trestných činů, oznámily partnerství a zahájení průkopnického programu Cybercrime Bounty.

Iniciativa má povzbudit jednotlivce po celém světě k bezpečnému a anonymnímu hlášení kyberkriminality, čímž posílí kybernetickou odolnost organizací a vlád a podpoří spolupráci společnosti Fortinet s partnery z veřejného a soukromého sektoru s cílem posílit kolektivní boj proti kyberkriminalitě.

„V CSI máme dlouhou historii poskytování bezpečného a anonymního způsobu hlášení trestných činů. Kyberkriminalita je bez hranic, rychle se vyvíjí a je stále sofistikovanější,“ říká Hayley van Loon, generální ředitelka Crime Stoppers International.

Iniciativa podle ní usnadní zodpovědné zveřejňování informací o kybernetických hrozbách, aby se zvýšila odpovědnost za kyberkriminalitu a následně posílila digitální odolnost po celém světě.

Lovec hackerů

Podle Fortinetu jde o první program odměn za kyberkriminalitu svého druhu. Měl by ukázat, jak spolupráce může urychlit inovace, sdílení informací, koordinovanou reakci a hmatatelné výsledky v oblasti odpovědnosti.

Díky spolupráci bude CSI využívat svou infrastrukturu pro anonymní hlášení, aby poskytla bezpečný kanál pro občany a etické hackery ke sdílení informací o kybernetických hrozbách.

Fortinet přispěje svými odbornými znalostmi v oblasti zpravodajství o hrozbách a inovací v oblasti kybernetické bezpečnosti k ověřování, analýze a případnému důsledku hlášení, přičemž bude předávat zpravodajské informace o kybernetických hrozbách partnerům z řad orgánů činných v trestním řízení za účelem vyšetřování, zatýkání a stíhání.

Zdroj: Fortinet

