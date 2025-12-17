Fortinet odměňuje za boj proti kyberzločinu, spouští globální program s CSI

Kyberbezpečnostní společnost Fortinet a Crime Stoppers International (CSI), globální platforma pro hlášení trestných činů, oznámily partnerství a zahájení průkopnického programu Cybercrime Bounty.
Iniciativa má povzbudit jednotlivce po celém světě k bezpečnému a anonymnímu hlášení kyberkriminality, čímž posílí kybernetickou odolnost organizací a vlád a podpoří spolupráci společnosti Fortinet s partnery z veřejného a soukromého sektoru s cílem posílit kolektivní boj proti kyberkriminalitě.
„V CSI máme dlouhou historii poskytování bezpečného a anonymního způsobu hlášení trestných činů. Kyberkriminalita je bez hranic, rychle se vyvíjí a je stále sofistikovanější,“ říká Hayley van Loon, generální ředitelka Crime Stoppers International.
Iniciativa podle ní usnadní zodpovědné zveřejňování informací o kybernetických hrozbách, aby se zvýšila odpovědnost za kyberkriminalitu a následně posílila digitální odolnost po celém světě.
Lovec hackerů
Podle Fortinetu jde o první program odměn za kyberkriminalitu svého druhu. Měl by ukázat, jak spolupráce může urychlit inovace, sdílení informací, koordinovanou reakci a hmatatelné výsledky v oblasti odpovědnosti.
Díky spolupráci bude CSI využívat svou infrastrukturu pro anonymní hlášení, aby poskytla bezpečný kanál pro občany a etické hackery ke sdílení informací o kybernetických hrozbách.
Fortinet přispěje svými odbornými znalostmi v oblasti zpravodajství o hrozbách a inovací v oblasti kybernetické bezpečnosti k ověřování, analýze a případnému důsledku hlášení, přičemž bude předávat zpravodajské informace o kybernetických hrozbách partnerům z řad orgánů činných v trestním řízení za účelem vyšetřování, zatýkání a stíhání.
Zdroj: Fortinet
Channeltrends (dříve ChannelWorld), který je určený pro prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu IT a CE, si můžete objednat i jako klasický časopis. V tištěném speciálu vydávaném čtvrtletně najdete články, rozhovory, komentáře, analýzy, přehledy partnerských programů a řadu dalších informací pro resellery, VAR a další profesionály působící v oblasti prodejního kanálu a distribuce.
Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.