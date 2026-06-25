Fortinet prohlubuje integraci s Nvidia pro maximální ochranu podnikové AI

Společnost Fortinet oznámila urychlení vývoje FortiAIGate s využitím platforem umělé inteligence a softwarových technologií společnosti Nvidia. Toto společné řešení v reálném čase chrání AI úlohy, data a autonomní agenty v datových centrech i v cloudu – to organizacím umožňuje sledovat využití umělé inteligence a bezpečně vytvářet, nasazovat a škálovat agentní AI, aniž by došlo ke snížení výkonu nebo narušení správy. Nasazení zajišťuje přehlednost a zároveň podporuje požadavky na suverenitu dat, čímž poskytuje vysoce výkonnou ochranu s minimální latencí.
„Podniky po celém světě se předhánějí v zavádění AI a bezpečnost se stala klíčovým faktorem této inovace,“ říká John Whittle, provozní ředitel Fortinetu. „Společně s Nvidia přinášíme řešení, které pomáhá organizacím zabezpečit a optimalizovat nasazení AI při zachování výkonu, kontrole nákladů a splnění požadavků na suverenitu dat.“
FortiAIGate podle něj kombinuje Security Fabric, bezpečnostní strukturu Fortinetu založenou na AI, s vysoce výkonným computingem a AI centry společnosti NVIDIA, aby zastavila hrozby – od škodlivých výzev až po exfiltraci dat, aniž by narušila pracovní toky AI.
„Zrychlující se přechod k autonomním AI agentům vytváří bezprecedentní poptávku po bezpečných a vysoce výkonných podnikových výpočetních platformách,“ dodává Justin Boitano, viceprezident pro podnikové AI platformy ve společnosti Nvidia. „Díky integraci FortiAIGate s full-stack AI platformou Nvidia poskytuje Fortinet zero-trust bezpečnost a správu v reálném čase, čímž zkracuje dobu odezvy a snižuje vystavení hrozbám.“
Co přinese podnikům využívajícím AI
- Zrychlené a bezpečné prostředí pro AI: FortiAIGate poskytuje organizacím bezpečný základ pro rychlé zavádění aplikací a autonomních agentů založených na AI. Při běhu aplikací uplatňuje bezpečnostní opatření pro velké jazykové modely (LLM) a chrání ekosystém v pozadí, včetně MCP serverů a AI agentů.
- Suverenita AI: Díky režimům nasazení s vlastním hostováním umožňuje FortiAIGate organizacím vyvíjet, nasazovat a spravovat AI s využitím vlastní infrastruktury, dat a pracovní síly. Tím zajišťuje soulad s místními zákony a bezpečnostními požadavky a využívá bezpečnostní modely Nvidia Nemotron.
- Zero-trust AI prostředí: FortiAIGate rozšiřuje zero-trust bezpečnostní principy na prostředí AI a zabraňuje zneužití LLM a úniku dat. Spravuje veškerý provoz AI modelů a vynucuje přísná omezení u vstupů a výstupů, čímž blokuje hrozby, jako jsou útoky na LLM typu prompt injection, a filtruje škodlivý nebo neautorizovaný obsah generovaný AI.
- Provozní efektivita a nižší celkové náklady vlastnictví: FortiAIGate, postavený na AI infrastruktuře Nvidia, poskytuje vysoce výkonné zabezpečení AI s minimálními nároky na hardware a spotřebu energie ve srovnání s tradičními řešeními vázanými na CPU. To znamená, že organizace mohou dosáhnout ochrany s nízkou latencí pro AI aplikace, aniž by je zpomalovaly, a zároveň snížit zatížení serverů a spotřebu energie.
- Škálovatelná ochrana pro více uživatelů: FortiAIGate je navržen pro škálovatelné nasazení AI a prostředí s více uživateli, která jsou běžná v podnicích a AI datových centrech. Využívá virtualizační techniky Nvidia k bezpečnému rozdělení zdrojů a izolaci různých pracovních úloh AI nebo datových sad zákazníků stejného hardwaru.
Flexibilní nasazení od cloudu po okraj sítě
FortiAIGate podporuje flexibilní nasazení v lokálních, cloudových, hybridních a okrajových prostředích. Je k dispozici jako zařízení s GPU pro datová centra, jako virtuální zařízení nebo jako kontejnery pro systémy certifikované společností Nvidia. Bez ohledu na formát mohou organizace těžit z konzistentní ochrany a centralizované správy. Nasazení mezi aplikacemi a AI modely také pomáhá splnit požadavky na suverenitu dat.
Zdroj: Fortinet