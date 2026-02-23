Fortinet zvýšil tržby o 15 procent, daří se sjednocenému SASE

Společnost Fortinet publikovala výsledky svého hospodaření za finální kvartál i celý rok 2025. Z nich vyplynulo, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 dosáhly celkové tržby 1,91 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 15 %. Výrazně se dařilo také produktovým tržbám, které vzrostly o 20 % na 691 milionů.
Silný vývoj zaznamenaly i fakturace, jež meziročně stouply o 18 % na 2,37 miliardy dolarů. Dynamický růst vykázaly zejména fakturace sjednocených SASE služeb, které se meziročně zvýšily o 40 %.
Za celý rok 2025 vykázal Fortinet celkové tržby ve výši 6,8 miliardy dolarů, což znamená meziroční růst o 14 %. Produktové tržby za stejné období dosáhly 2,22 miliardy dolarů a meziročně vzrostly o 16 procent.
„Jsme spokojeni s našimi silnými výsledky za celý rok, zejména s vynikajícím čtvrtým čtvrtletím, které bylo poháněno širokou poptávkou po celém našem portfoliu a díky němuž jsme překročili horní hranici našeho odhadu tržeb,“ řekl Ken Xie, zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Fortinet.
„Pokračujeme v realizaci naší strategie tím, že zrychlujeme investice do rychle rostoucích trhů sjednocených SASE a Security Operations, čímž vytváříme silnou dynamiku a zároveň dále posilujeme naše vedoucí postavení v oblasti zabezpečených sítí. Jako lídr v oblasti firewallů s 55 % podílem zařízení na trhu je společnost Fortinet v dobré pozici, aby své vedoucí postavení rozšířila i na SASE, a to díky rychle se rozšiřujícímu přijetí SASE a rostoucí poptávce zákazníků,“ dodal.
Zdroj: Fortinet