Channeltrends » Názory & Analýzy

Gartner: Globální exploze čipů, trh v roce 2026 nabobtná na 1,3 bilionu dolarů

Zuzana Peroutková Bičíková
6. 5. 2026
Detailní záběr na paměťový modul RAM na základní desce s prázdnými sloty v pozadí, symbolizující nedostatek komponent a strukturální změny na trhu s polovodiči popsané v analýze DC Byte.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Celosvětové tržby za čipy by letos mohly vzrůst i o 64 % a poprvé překročit astronomickou hodnotu 1,3 bilionu dolarů. Gartner očekává extrémní růst cen pamětí, pokračující nedostatek úložišť a dominanci AI čipů, které budou představovat téměř třetinu trhu.

Podle nejnovější prognózy Gartneru vstupuje trh s paměťovými čipy v letošním roce do mimořádně silné růstové fáze. Celkové tržby mají dosáhnout 1,32 bilionu dolarů, což představuje meziroční nárůst o 64 % a zároveň nejvyšší tempo růstu za posledních dvacet let. Hlavními motory jsou poptávka po AI akceleraci, investice do datových center a prudký růst cen pamětí, označovaný jako memflace.

Analytici očekávají, že tržby z paměťových čipů se v roce 2026 v důsledku zmiňovnaé memflace ztrojnásobí. Ceny DRAM mají vzrůst o 125 %, NAND dokonce o 234 %. A ceny se v nebeských výšinách budou držet dlouho: výrazné zlevnění se podle odborníků nedostaví dříve než koncem roku 2027. Memflace zároveň utlumí poptávku po produktech mimo oblast AI – v některých segmentech až do roku 2028.

„Díky obrovské poptávce po výpočtech pro umělou inteligenci, datových centrech a energii, spolu s rostoucími cenami pamětí by měl paměťový průmysl dosáhnout v roce 2026 už třetího roku dvouciferného růstu v řadě. Jde o významný milník, který jasně ukazuje klíčovou roli tohoto odvětví v celém technologickém řetězci AI,“ konstatuje Rajeev Rajput, hlavní analytik Gartneru.

Gartner odhaduje, že čipy určené pro AI mají v roce 2026 tvořit přibližně 30 % celkových tržeb. Poskytovatelé hyperškálovatelných služeb masivně investují do infrastruktury pro trénování a provoz AI modelů, což vede k vysoké poptávce po GPU i specializovaných akcelerátorech. Výdaje hyperscalerů na AI infrastrukturu mají podle analytické společnosti letos vzrůst o více než 50 %.

„Memflace buď úplně zlikviduje, nebo alespoň výrazně oddálí poptávku po technologiích mimo oblast AI až do roku 2028 – a to v různé míře podle konkrétní aplikace,“ uvádí Rajput. „Vendoři by měli počítat s vyššími cenami v první polovině roku 2026, po kterých bude následovat další růst cen, ale už mírnější a stabilnější. CIO a šéfové IT by měli být velmi opatrní při uzavírání smluv s nevýhodnými cenovými podmínkami, které sahají za hranice roku 2027.“

Prognóza tržeb v odvětví čipů 2025–2027 (miliardy dolarů)

2025

2026

2027

Paměťové

216,3

633,3

748,1

Ostatní

589,0

686,9

806,4

Celkem

805,3

1 320,2

1 554,5

Zdroj: Gartner

Zuzana Peroutková Bičíková

