GFI Software investuje do umělé inteligence, všechny produkty mají AI inovace

Společnost GFI Software oznámila, že do inovací umělé inteligence v rámci svých produktů investovala již více než 5 milionů dolarů. V investicích, jež mají za cíl zvýšit produktivitu práce uživatelů a hodnotu pro partnery a zákazníky, navíc plánuje pokračovat i letos.
„Automatizace a rychlost jsou sice důležité, ale skutečná síla umělé inteligence spočívá v inovacích,“ řekl Eric Vaughan,CEO GFI Software. „AI vytváří prostor pro zaměstnance, aby se mohli soustředit na vysoce hodnotnou, kreativní a strategickou práci tím, že AI přebírá opakující se nebo kognitivně náročné úkoly.“
Investice do rozvoje AI a její integrace do produktů podle Vaughana představuje stěžejní inciativu GFI, která bude intenzivně pokračovat i v letošním roce. Společnost se rozhodla integrovat AI funkce do všech svých produktů. Některé AI aktualizace v současné době například zahrnují:
- Eloquens Al, nástroj pro automatizaci e-mailové komunikace, umožňuje reagovat na příchozí e-maily na míru do 5 minut, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a v jakémkoli z více než 160 jazyků.
- MyPersonas, nástroj pro generování odpovědí na otázky zákazníků v reálném čase, poskytuje odborné znalosti dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu ve formátu videochatu s digitální verzí libovolného zaměstnance.
- GFI AppManager AI, nástroj pro správu zákazníků a produktů z jedné obrazovky, nabízí výhody jako např. odpovědi v přirozeném jazyce a rychlejší řešení problémů v různých prostředích. Chystaná funkce RADAR AI (Risk and Anomaly Detection, Alerts, and Response) využívá strojové učení k identifikaci neobvyklých aktivit a transformuje sběr a analýzu dat na praktické poznatky.
- GFI Kerio Control AI pro komplexní zabezpečení firemní sítě nabízí na AI postavenou analýzu hrozeb, která sbírá data ze všech instalací, a pokus o útok na kteroukoliv z nich způsobí blokování útočníka na všech.
- GFI KerioConnect AI, ucelené řešení podnikové elektronické pošty, zabezpečuje e-maily a spolupráci s pomocí AI asistence. Kromě toho brzy přidá praktické AI funkce jako např. shrnutí e-mailů, návrhy odpovědí a analýzy v oblasti compliance a bezpečnosti.
- GFI MailEssentials AI pro filtrování pošty obsahuje AI funkce umožňující analýzu předpisů, které se mohou na společnost vztahovat, a na jejím základě pak blokování obsahu, který by mohl některé z nich porušovat – v podstatě tak zajišťuje pro odchozí poštu inteligentní DLP.
- GFI Archiver AI, komplexní archivační řešení, obsahujeAl analýzu všech mailů v archivu, a kromě přehledu o tom, jaké vzorce komunikace jsou nejčastější, umožňuje stejně jako MailEssentials AI zajištění compliance.
Zdroj: GFI Software