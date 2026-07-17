Channeltrends  »  Názory & Analýzy

Globální trh se smartphony klesá, vítězi jsou Apple a Samsung

Jakub Fišer
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Autor: Depositphotos
Globální dodávky smartphonů ve druhém čtvrtletí meziročně klesly o 4 %. Největší výrobci Apple a Samsung však dokázali navýšit tržní podíl, zatímco tlak na ceny komponent dopadá především na levnější segment trhu.

Krize dál deformuje trh

Globální trh se smartphony se ve druhém čtvrtletí letošního roku propadl meziročně o 4 %. Podle analytické společnosti Omdia za tím stojí především pokračující krize na trhu s paměťovými čipy, která omezuje dostupnost komponent a současně výrazně zvyšuje výrobní náklady zařízení. Výsledkem je další prohlubování rozdílů mezi jednotlivými výrobci a postupné mizení nejlevnějších telefonů z trhu.

Zatímco většina výrobců zaznamenala pokles prodejů, dvojice lídrů trhu dokázala nepříznivý vývoj využít ve svůj prospěch. Samsung zvýšil svůj podíl na globálním trhu na 22 % a upevnil si pozici největšího výrobce smartphonů na světě. Analytici úspěch přičítají kombinaci stabilní dostupnosti zařízení, odloženému uvedení řady Galaxy S26 a také schopnosti udržet konkurenceschopnou nabídku v nižších cenových kategoriích v době, kdy čínští výrobci své portfolio omezovali a zdražovali.

Omdia, prodeje telefonů 2Q 2026

Autor: Omdia

Apple i Samsung upevňují pozice

Ještě výraznější růst zaznamenal Apple, který dosáhl rekordního podílu 20 %. Jde o nejlepší druhé čtvrtletí v historii společnosti, přestože jde tradičně o nejslabší období roku mezi podzimními generacemi iPhonů. K úspěchu přispěl mimořádně silný upgrade cyklus řady iPhone 17 i skutečnost, že Apple jako jeden z mála výrobců v průběhu kvartálu nezdražoval své smartphony.

Na opačném konci trhu se situace zhoršuje především pro výrobce zaměřené na cenově citlivý segment. Největší poklesy zasáhly telefony s cenou pod 400 dolarů, kde jsou marže nejnižší a zároveň se nejvíce projevuje růst cen komponent. Paměťové čipy a úložiště dnes podle Omdie představují více než 60 % výrobních nákladů levných smartphonů, zatímco u prémiových zařízení jde přibližně o třetinu ceny komponent.

Tlak na ziskovost nutí výrobce měnit strategii z „objemu na hodnotu“. Namísto co nejvyššího počtu prodaných kusů se stále více zaměřují na dražší modely s vyšší marží, optimalizují portfolio a omezují počet dostupných variant. Tento trend je patrný zejména u čínských výrobců, kteří postupně ustupují z nejnižších cenových kategorií.

Na třetím místě globálního žebříčku zůstává Xiaomi s podílem 11 %, následované společnostmi Oppo s 10 % a Vivo s 8 % trhu. Všichni tři výrobci však podle Omdie čelí výrazně vyššímu tlaku než dvojice dominantních hráčů.

Trh PC jde dolů, drahé komponenty dál zvyšují tlak na celý ekosystém Přečtěte si také:

Trh PC jde dolů, drahé komponenty dál zvyšují tlak na celý ekosystém

Co to znamená pro distributory a retail?

Pro distributory a partnery v IT kanálu představuje současná situace několik důležitých důsledků. Očekává se další posun zákazníků směrem k prémiovějším modelům, vyšší využívání splátkových programů a také růst trhu s repasovanými zařízeními. Výrobci zároveň budou stále více tlačit na optimalizaci skladových zásob a flexibilnější cenovou politiku v reakci na proměnlivou dostupnost paměťových čipů.

Podle analytiků navíc nejhorší období teprve přichází. Druhá polovina roku, tradičně spojená s novými vlajkovými modely, vánoční sezónou a nákupními festivaly, se totiž potká s pokračujícím nedostatkem pamětí. Omdia neočekává výraznější pokles cen DRAM a NAND pamětí dříve než v druhé polovině roku 2027 a návrat na úrovně před rokem 2025 považuje za nepravděpodobný.

Zdroj: Omdia

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jakub Fišer

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Mohlo by vás zajímat

Podcast

Speciální projekty

Promoakce

Partnerská setkání a semináře

Press room

Z našich webů