Headsety uvolňují místo kompaktnějším brýlím, trh XR po poklesu čeká obrat

Celosvětové dodávky XR zařízení na hlavu mají letos podle společnosti Omdia klesnout o 12 % na 6,2 milionu kusů. Už v roce 2027 se však očekává návrat k růstu, a to na 6,5 milionu zařízení. Za oživením stojí především rychle rostoucí segment XR brýlí, které postupně nahrazují objemnější headsety. Výrobci i spotřebitelé totiž stále více preferují lehčí a pohodlnější formáty.
Kabelové XR brýle rostou dvouciferně, samostatné teprve startují
Omdia rozděluje XR zařízení do čtyř hlavních kategorií:
XR headsety
Kabelové XR headsety Plně imerzivní, robustnější náhlavní soupravy, které musí být připojené k externímu počítači nebo herní konzoli. Upřednostňují maximální grafickou kvalitu a výpočetní výkon na úkor mobility.
Samostatné XR headsety All‑in‑one zařízení, která mají veškerý výpočetní výkon, sledování pohybu i displeje integrované přímo v headsetu. Nabízejí plnou volnost pohybu bez kabelů.
XR brýle
Kabelové XR brýle Lehká zařízení připomínající běžné brýle, která se připojují ke smartphonu, počítači nebo konzoli. Slouží hlavně jako osobní nositelná obrazovka pro sledování obsahu, některé modely navíc podporují základní funkce rozšířené reality (AR).
Samostatné XR brýle Brýle umožňující bezdrátové prostorové výpočty bez nutnosti připojení k telefonu či počítači. Výpočetní výkon je buď integrován přímo v rámu, nebo je kvůli tenčímu provedení přesunut do malé externí jednotky nošené například v kapse.
Kabelové XR brýle, dominované čínskými značkami RayNeo a Xreal, mají podle analytiků letos dosáhnout hranice 900 000 dodaných kusů, což představuje meziroční růst o 19 %. Dvouciferné tempo by si měly udržet až do roku 2030, kdy by měly překonat hranici 3,8 milionu kusů.
Samostatné XR brýle zatím tvoří malý segment zaměřený hlavně na podniky a vývojáře, s očekávanými 93 000 kusy v roce 2026. Omdia však předpokládá rychlý růst v příštích pěti letech díky zrajícímu hardwaru a lepším možnostem prostorového výpočtu. XR brýle jsou součástí širšího trhu chytrých brýlí, který zahrnuje i brýle s umělou inteligencí. „Po třech letech rychlého růstu pomohly AI brýle normalizovat každodenní používání výpočetní techniky na obličeji,“ říká George Jijiashvili z Omdie. „Tato obeznámenost spotřebitelů přímo podporuje segment XR brýlí a vytváří základ pro vývoj tenčích zařízení.“ Samostatné XR headsety, jako Meta Quest 3 nebo Apple Vision Pro, by letos měly klesnout o 15 % na 4,7 milionu kusů. Pokles má pokračovat i v roce 2027, což by znamenalo pátý rok propadu od pandemického vrcholu. Návrat k růstu se očekává až v roce 2028. Klíčovým faktorem bude, zda Apple uvede cenově dostupnější verzi Vision Pro. Ta by mohla rozhýbat konkurenci a přinést nový impuls celému segmentu. Bez tohoto kroku zůstává výhled nejistý. Kabelové headsety mezitím rychle mizí – letos mají klesnout o 34 % na 500 000 kusů, protože je nahrazují mobilnější samostatné varianty.
„Objemné XR headsety mají problém přesvědčit běžné spotřebitele o své každodenní užitečnosti,“ konstatuje Qiran Ju z Omdia. „Meta i Google se proto zaměřují na lehčí brýle, které mají mnohem větší šanci oslovit masový trh a určovat budoucnost XR.“
Zdroj: Omdia