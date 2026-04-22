Channeltrends  »  Novinky

Heureka má vítěze ProduktRoku 2025, z elektroniky dominují Apple a Xiaomi

Zuzana Peroutková Bičíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Zařízení od americké technologické společnosti Apple
Autor: Mehaniq / Shutterstock.com
Anketu ovládl Apple, který poprvé obsadil všechny tři příčky mezi notebooky a uspěl i v kategoriích mobilů a sluchátek. U chytrých hodinek naopak dál vítězí Xiaomi díky poměru ceny a výkonu.

Společnost Heureka.cz zveřejnila výsledky pravidelné ankety ProduktRoku 2025, která odhaluje preference českých zákazníků. Ocenění podle Heureky vycházejí ze zkušeností milionů spotřebitelů, kteří produkty reálně využívají.

„V době, kdy je online prostor zaplaven neověřenými produkty, je pro spotřebitele mimořádně těžké se zorientovat. Díky tomu, že výsledky soutěže ProduktRoku jsou podloženy daty a miliony recenzí přes službu Ověřeno zákazníky, tedy od lidí, kteří produkt reálně koupili, rozbalili a drželi v ruce, jde o skvělý zdroj informací pro každého nakupujícího,“ říká Ondřej Hnát, CCO Heureka Group.

V letošním ročníku ocenění ProduktRoku obsadily první tři příčky v kategorii notebooků modely MacBook od společnosti Apple. Značka tak vůbec poprvé v historii ankety ovládla celé stupně vítězů a nenechala prostor konkurenci. Zatímco první místo si Apple drží stabilně už několik let, na druhé a třetí příčce se v minulosti střídali výrobci jako Asus, Lenovo, Acer nebo HP.

Výrazně se Apple prosazuje i v kategorii mobilních telefonů, kde se iPhony od Apple umístily na prvních dvou příčkách, nebo v kategorii sluchátek.

E-shopové žně. Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard korun

Výsledky ankety ProduktRoku ukazují, že zákazníci jsou ochotni si v těchto kategoriích připlatit nejen za kvalitu, ale čím dál více se zdá, že rozhoduje také značka samotná, její ekosystém služeb a prestiž,“ vysvětluje Ondřej Hnát.

Sekci chytrých hodinek a náramků už několik let stabilně ovládá Xiaomi, a to především díky své populární řadě Xiaomi Band. Ta si získala spotřebitele zejména kombinací příznivé ceny, dlouhé výdrže baterie a dostatečné funkční výbavy.

Na rozdíl od mobilů nebo notebooků, kde se často připlácí za prestiž, hraje u chytrých hodinek hlavní roli poměr ceny a výkonu. Tento kontrast ukazuje zajímavý trend: zatímco v případě počítačů směřují investice do drahých značek, u hodinek dostává přednost funkčnost a rozumná cena.

TOP100

PŘEHLED VÍTĚZŮ VYBRANÝCH KATEGORIÍ

Kategorie

Vítěz pro rok 2025

Nejlepší Mobilní telefon

Apple iPhone 17

Nejlepší Notebook

Apple MacBook Air 13 M2 MC7X4CZ/A

Nejlepší Chytré hodinky a náramky

Xiaomi Smart Band 9

Nejlepší Sluchátka

Apple Airpods Pro 2. Generation

Nejlepší Lednice

Samsung RB34C600CSA

Nejlepší Pračka

AEG LFR71862BC

Nejlepší Příprava kávy

Bialetti Moka Express

Nejlepší Televize

Samsung UE75U8072FU

Nejlepší Vysavač

Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023

Zdroj: Heureka.cz

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Zuzana Peroutková Bičíková

Zuzana Peroutková Bičíková

Témata:

Channeltrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

