Heureka má vítěze ProduktRoku 2025, z elektroniky dominují Apple a Xiaomi

Společnost Heureka.cz zveřejnila výsledky pravidelné ankety ProduktRoku 2025, která odhaluje preference českých zákazníků. Ocenění podle Heureky vycházejí ze zkušeností milionů spotřebitelů, kteří produkty reálně využívají.
„V době, kdy je online prostor zaplaven neověřenými produkty, je pro spotřebitele mimořádně těžké se zorientovat. Díky tomu, že výsledky soutěže ProduktRoku jsou podloženy daty a miliony recenzí přes službu Ověřeno zákazníky, tedy od lidí, kteří produkt reálně koupili, rozbalili a drželi v ruce, jde o skvělý zdroj informací pro každého nakupujícího,“ říká Ondřej Hnát, CCO Heureka Group.
V letošním ročníku ocenění ProduktRoku obsadily první tři příčky v kategorii notebooků modely MacBook od společnosti Apple. Značka tak vůbec poprvé v historii ankety ovládla celé stupně vítězů a nenechala prostor konkurenci. Zatímco první místo si Apple drží stabilně už několik let, na druhé a třetí příčce se v minulosti střídali výrobci jako Asus, Lenovo, Acer nebo HP.
Výrazně se Apple prosazuje i v kategorii mobilních telefonů, kde se iPhony od Apple umístily na prvních dvou příčkách, nebo v kategorii sluchátek.
„Výsledky ankety ProduktRoku ukazují, že zákazníci jsou ochotni si v těchto kategoriích připlatit nejen za kvalitu, ale čím dál více se zdá, že rozhoduje také značka samotná, její ekosystém služeb a prestiž,“ vysvětluje Ondřej Hnát.
Sekci chytrých hodinek a náramků už několik let stabilně ovládá Xiaomi, a to především díky své populární řadě Xiaomi Band. Ta si získala spotřebitele zejména kombinací příznivé ceny, dlouhé výdrže baterie a dostatečné funkční výbavy.
Na rozdíl od mobilů nebo notebooků, kde se často připlácí za prestiž, hraje u chytrých hodinek hlavní roli poměr ceny a výkonu. Tento kontrast ukazuje zajímavý trend: zatímco v případě počítačů směřují investice do drahých značek, u hodinek dostává přednost funkčnost a rozumná cena.
PŘEHLED VÍTĚZŮ VYBRANÝCH KATEGORIÍ
Kategorie
Vítěz pro rok 2025
Nejlepší Mobilní telefon
Apple iPhone 17
Nejlepší Notebook
Apple MacBook Air 13 M2 MC7X4CZ/A
Nejlepší Chytré hodinky a náramky
Xiaomi Smart Band 9
Nejlepší Sluchátka
Apple Airpods Pro 2. Generation
Nejlepší Lednice
Samsung RB34C600CSA
Nejlepší Pračka
AEG LFR71862BC
Nejlepší Příprava kávy
Bialetti Moka Express
Nejlepší Televize
Samsung UE75U8072FU
Nejlepší Vysavač
Dyson V12 Detect Slim Absolute 2023
Zdroj: Heureka.cz