Honor chce mít globální AI ekosystém, plánuje integrovat přes 20 000 AI služeb

Společnost Honor na Mobile World Congress (MWC) 2026 představila svůj plán globálního AI ekosystému. Společnost odhalila svou strategii vytvoření otevřeného ekosystému zařízení prostřednictvím platformy Honor AI Connect, která by do konce roku 2026 měla integrovat více než 20 000 AI služeb.
Honor tím chce urychlit svou transformaci z výrobce zařízení na celosvětovou společnost, která se soustředí na ekosystémy zařízení s umělou inteligencí. Klíčovou roli zde hraje komplexně vylepšená platforma Honor AI Connect, která nabízí AI funkce společnosti Honor všem partnerům v ekosystému. Cílem je překročit jednoduchou konektivitu a směřovat k úplnému sdílení, díky němuž lze vytvořit osobní avatar v rozsáhlé síti zařízení různých značek.
Zástupci Honoru na panelové diskuzi zároveň zdůraznili závazek spolupracovat s partnery, jako je Orange, na expanzi do nových kategorií hardwaru, včetně vzdělávání, chytrých domácností, audio produktů, domácích mazlíčků a hraček.
Osobní digitální dvojník
Fang Fei, prezidentka produktů Honor, přirovnala tuto vizi k evoluční historii, v níž se odvětví nachází na prahu „kambrické exploze“ u AI zařízení. Poznamenala, že stejně jako kambrická exploze před miliony lety vedla k náhlému rozvoji mnoha nových forem života, je svět nyní svědkem podobně rychlé a masivní diverzifikace nových inteligentních zařízení.
„Naše vize je jednoduchá. Chceme propojit výrobu zařízení, která se zaměřují na potřeby člověka, s technologiemi tak, abychom maximalizovali potenciál každého jednotlivce. Proto vytváříme AI společníky, kteří své uživatele podpoří v kreativitě a propojení,“ zdůraznila Fei.
Pro skutečně jednotný zážitek vytváří Honor strategii otevřeného ekosystému zařízení AI v podobě platformy Honor AI Connect. V tomto novém světě je agent AI „rozhraním“ – osobním digitálním dvojníkem, který žije napříč zařízeními uživatele. Díky propojené platformě rozumí záměrům uživatele na jeho telefonu a přenáší toto porozumění do jeho připojeného automobilu, chytré domácnosti nebo servisního robota.
Nová generace zařízení se odklání od tradičních zvyků a představuje koncept Honor Augmented Human Intelligence (AHI), který transformuje zařízení z pasivních nástrojů na proaktivní partnery. Jedním z příkladů je Honor Robot Phone, revoluční zařízení, které spojuje inovaci smartphonů s robotikou.
